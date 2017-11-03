ضرورة بناء عاصمة جديدة بديلة .. بقلم: د.أمل الكردفاني
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استمعت قبل عقد من الزمان في الاذاعة الثقافية المصرية -وكنت من مدمنيها لثرائها- لحوار معاد عميق جدا لأحد العلماء كان الحوار قد تم في اواخر الستينات عن ضرورة غلق العاصمة القاهرة لمنع ورطة ضيقها مستقبلا بحيث لا تتحمل عملية التركيز السكاني فيها ، وقام هذا العالم بعمل بحوث ودراسات عريضة ومعمقة لتساعد في بناء عاصمة جديدة ، لكن بالطبع الحكومات المتتابعة لم تكترث لعبقرية هذا الرجل فتجاهلته حتى وقعت الواقعة ؛واختنقت القاهرة اختناقا رهيبا ، فبدأت محاولات مبارك لتضييق التكريز حول الخدمات عبر عمليات توزيع وحدات سكانية في الاطراف كما حدث في الجيزة حينما كانت ستة اكتوبر تابعة لها .
الخرطوم الآن تعاني من أزمة الاختناق بشكل رهيب جدا... وذلك لأن أغلب الخدمات والمرافق العامة تتمركز فيها ، ونسبة لضعف التواجد الخدمي في الاطراف وفي الولايات الأخرى فإن الجميع يفضلون الانتقال للعاصمة بدلا عن الذهاب والعودة المتكررين دائما لقضاء الحاجات المختلفة. الفدرالية فشلت فشلا ذريعا ولم تساعد على التوطين في الاقاليم البعيدة ، فالمستشفيات مثلا ضعيفة جدا هناك والأجهزة الطبية الهامة كأجهزة غسيل الكلي واشعة السرطانات وخلافه تتمركز في مدن معينة . القيام باجراءات ادارية يحتاج الى العودة الى المركز ..فمثلا احدى النساء اضطرت الى السفر الى الخرطوم عندما تعطل كاشف البصمات اثناء استخراجها للرقم الوطني في احدى الولايات ، فالفدرالية لم تؤسس لاستقلال خدمي وظلت الولايات مشتبكة في رباط الى يوم القيامة بالمركز ... طبعا ناهيك عن تركيز الكثير من السلطات في ايدي الوزراء الاتحاديين ، تحت اشراف رئاسة الجمهورية من خلال قوانين لا تمنح اي امكانية لتنفس رئة الولايات من قبضة المركز ، ثم بالاضافة الى ذلك المشاكل الأمنية في بعض الاقاليم والتي تدفع بالملايين نحو الزحف الى العاصمة طلبا للحماية. العاصمة الخرطوم واسعة جدا فهي تمتد شمالا حتى الجيلي وكذلك تتوسع جنوبا توسعا كبيرا ، لكن يلاحظ انك سواء اتجهت شمالا ام جنوبا ام شرقا وغربا فإنك ببساطة تجد نفسك داخل مناطق بدائية ضعيفة الخدمات ، ولو تم تقسيم العاصمة الى عشرات المحليات فهذا لن يحل اشكالية ضعف الأطراف. ولذلك فالحل الوحيد لمنع اختناق وسط محليات بحري وامدرمان والخرطوم هو التفكير جديا في بناء عاصمة جديدة قريبة ، وأن يتم عمل اعادة نشر للوزارات والمرافق العامة وانشاء طرق ووسائل مواصلات جيدة ، وانتقال الكثير من المؤسسات السيادية كالبرلمان ورئاسة الجهاز القضائي والقصر الجمهوري وخلافه اليها . المعوقان الجوهريان لعمل ذلك هما المعوق المالي من ناحية والمعوق الأمني فجغرافيا تتمتع العاصمة بحصانة أمنية كبيرة جراء وقوعها بين ضفاف النيل شرقا وغربا مما يجعل دخول اي قوات مسلحة معادية معتمدا على عبور جسورها الرئيسية التي تصل بين المحليات الثلاث ، أي أن جغرافية العاصمة تحمي السلطة جيدا من اي انتشار لأي قوة مسلحة . في الحقيقة ليس من الصعوبة أن نلاحظ الاختناق في العاصمة.. اختناق مروري وغلاء فاحش لقطع الاراضي ، وغلاء في اسعار السكن وارتفاع حالات المرضى الزائرين للعاصمة وارتفاع عدد طالبي الخدمات فيها. وهذا كله ادى الى ارهاق العاصمة مما يتطلب تدخل الدولة العاجل لانهاء هذا الاختناق بأي صورة كانت...
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