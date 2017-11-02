اليوم العالمى للحد من مخاطر الكوارث .. بقلمم: حافظ مهدى محمد مهدى
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لقد تابعت عبر برنامج ساهرون بقناة السودان القومية جانب من إحتفال شرطة الدفاع المدنى باليوم العالمى للحد من مخاطر الكوارث وقد إعجنى ذلك وقد رودتنى فكرة أن تكون لشرطة الدفاع المدنى أصدقاء فى الأحياء والمدارس ومؤسسات الدولة الأخرى ويكون دورهم التقليل من آثار الكوارث فى مواقع تواجدهم والإتصال بشرطة الدفاع المدنى لإكمال الباقى أتمنى أن تجد هذه الفكرة مباركة شرطة الدفاع المدنى وأن تقوم شرطة الدفاع المدنى بتدريب المتطوعين على طرق الحد من المخاطر حسب طبيعة أماكن تواجدهم وأن يزودوا بمعينات درء المخاطر حتى تصبح لشرطة الدفاع المدنى ولد فى كل بلد حتى يكون المواطن فى أمان دائم بإذنه تعالى ودمتم لخدمة المواطن حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
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