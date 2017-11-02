الشعب السودانى حصاده العشم .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.امرنا أن نُخالف اليهود. طيب إجازة السبت دى مش ملك خالص لليهود؟ولا انا غلطان؟متى يراجع المؤتمر الوطنى هذه الاجازة؟أتمنى أن لا تطول المراجعة وتلحق بقصتنا قصة(جر )الساعة.وإرجاع الساعة.بعد 17عاماً من العناد والمكابرة. (2) سمعتُ السيدة الوالدة والأم (الحركة الاسلامية) تخاطب طائفة من الناس قائلة(من يوم ماكبرتم ماشبعت من الكسرة)من هم الذين كانت تخاطبهم الأم الحركة الاسلامية؟ (3) المادة هى الجسم الذى يشغل حيزاً وله وزن.ومانستنتجه من هذه النظرية. أن اغلب الاحزاب السودانية والعربية تشغل حيزاً من حياتنا.ولكن ليس لها وزن.إذاً المادة أفضل من تلك الاحزاب. (4) يتصف كثير من الولاة والوزراء والنواب. بسؤ العهد.ونسيان الود..فكم من العهود وعدوا الناس بإنجازها.ولم يحققوا منها شيئا؟وكم من صلات الود قطعوها بمجرد جلوسهم على كركر السلطة.؟ومابتغير إلا محير.او مستجد نعمة. (5) الصحف السودانية(الحكومية والمدعومة مالياً وإعلانياً)لها فوائد كثيرة.نذكر منها على سبيل المثال(يمكنك أن تتهبب بها فى عز الحر)ولها محاذير.نذكر منها.عدم لف الاطعمة بها.فان كمية السم الموجودة فى اقوال كثير من السادة العاملين بالحكومة,تكفى لقتل قبيلة من الناس.وهذه الاقوال اسوأ من حبر الطباعة.. (6) لو (ضغطتُ)على نفسى شوبة.وثابرتُ وصبرتُ على الوجع والالم.وتعب القراءة والدراسة والتعليم.لربما صرت جراحاً شهيرا.اومهندساً عبقريا. او حتى وزيراً للاستثمار.ولكن لو(ضغطتُ)على نفسى .مرة كل ثلاثة ساعات. فلن أصبح فنانا او مطرباً.فالصوت موهبة لا يمكن تعلمها فى أفضل كليات الموسيقى والدرما..فلماذ يصر البعض على الغناء.برغم فقدانه لشهادة حسن الصوت والموهبة والسلوك؟وهل سلوك المدعو البندول هو سلوك فنانين؟واللهم ارحم امصطفى ياسيد احمد.والحوت ونادر وغيرهم.من اصحاب السلوك القويم. (7) قال الراوى أن إمرأة سودانية الملامح.ولها قدوات(عينة كدا)(دعك من صلاحهم او طلاحهم) قال أنها وجدت مصباح علاء الدين السحرى.وقال لها المصباح تمنى ثلاث أمنيات.وكل أمنية سينال زوجك عشرة اضعافها..فقالت أتمنى أن أكون أجمل من ندى القلعة.وأتمنى أن أكون أغنى من الدكتورة وداد بابكر.ثم اخذت نفس طووويل وقالت الامنية الثالثة ان أُصاب بالسكرى من الدرجة الثانية.!!!وسكت الراوى عن ماحدث بعد ذلك. (8) البعض تفرغ لصناعة التاريخ.فيقوم باحضار(كوب من الماء الشفاف.ونصف كيلو دقيق ابيض وثلاثة معلقة سكر اغبش.ونص دستة بيض بلدى.)ويقوم بمزج الخليط جيدا..ثم يضعه على الفرن.حتى يحرق.ثم يلقى به فى صفيحة الزبالة.والبعض تفرغ لقراءة التاريخ الذى تم حرقه فى الفقرة السابقة.والبعض تفرغ لمحو حتى التاريخ الذى تم حرقه.وتفرغ لكتابة تاريخ مرحلته.التى يظنها ناصعة البياض.. (9) فى هوليود حاضنة السينما العالمية.يمنحون سنويا جائزة لاسوأ ممثل وأسوأ ممثلة وأسوأ فليم..ولو كان فى السياسة جائزة لاسوأ وزارة.فان الجائزة قطع شك.ستذهب طائعة محتارة الى وزارة الاقتصاد.وأسوأ وزير هو وزير الاقتصاد.وكلما شاهدت وزير الاقتصاد السابق والذى (اسبق منه)والحالى والذى سوف يأتى من بعده.تذكرت اغنية زيدان ابراهيم(ليه كل العذاب ليه كل الالم بزرع فى المحبة وحصادى العشم) (10) الاقلام التى هامت عشقاً.وذابت وجداً فى حب الطغاة...الاقلام التى مافترت تهلل وتكبر للطغاة.أحسب أنها لم تعد تعرف كيف تهلل وتكبر لرب العباد ورب الطغاة. واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
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