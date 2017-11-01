أبيي تشكو الضياع .. شعر: أكول ميان كوال*

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إني ضائعة بين بلدين،
إني ضائعة وسط بلد قديم،
ولكنه فشل فى إقرار حقوقي،
وبين بلد جديد يدعي بتبعيتي ..
ولكنه فشل أيضاً في تضمين حقوقي،
وفشل في حمايتي...
إني ضائعة بين بلد قديم يُدعي بتبعيتي،
ولكنه يقتل أهلي،
ويشرد أهلي،
وبين بلد جديد ..
يدعي بتبعيتي،
وفي نفس الوقت ينكر وزيره تبعيتي...
إني ضائعة بين بلدين ..
إني ضائعة والمجتمع المحلى يتفرج،
إني ضائعة والمجتمع القومي يتفرج،
إني ضائعة والمجتمع الإقليمي يتفرج،
إني ضائعة والمجتمع الدولي يتفرج.
إني ضائعة بين بلدين ..
إني ضائعة بين بلد قديم،
يدعي بتبعيتي،
ولكنه يُسَّكِنُ الرُّحَل في موطني،
وبين بلد جديد ..
يدعي بتبعيتي،
ولكنه يحلف بعدم سفك الدماء من أجلي...
إني ضائعة بين بلدين،
إني ضائعة بين بلدين ..
فشلا فى إدارة أمورهما ..
إني ضائعة بين بلدين ..
فشلا فى توفير العيش الكريم لمواطنيهما،
إني ضائعة بين بلدين،
فشلا فى توفير الأمن والسلام لمواطنيهما...
إني ضائعة بين بلدين ..
أدمنا خوض الحروب ضد مواطنيهما،
إني ضائعة بين بلدين،
أدمنا فضح مواطنيهما،
إني ضائعة بين بلدين ..
أدمنا الحديث عن وفرة الموارد التي لا تفيد مواطنيهما...
إني ضائعة بين بلدين،
لا يباليا بضياعي،
ولا يباليا باستقراري،
ولا تهمهما كرامتي،
ولا يهمهما شرفي،
ولا يهمهما تقدمي.
والله! إني ضائعة بين بلدين،
وضائعة بين رئيسين،
وضائعة بين حزبين،
وضائعة بين شعبين...
ملحوظة: أكول شاعر وكاتب من السودان الجنوبي؛ موءلف له خمس كتب (ثلاثة دواوين شعر وكتب تحليليا سياسية عن أبيي والسودان الجنوبي).
صدر له ديوانه الثالث (انتظار) في شهر أغسطس ٢٠١٧م في القاهرة، مصر.
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