ماوراء الكلمات...تعلم العربية فى اسبوع!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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تعلم العربية فى اسبوع.
(1) الاسواق تلزمها القوانين التى تحفظ للمواطن المستهلك حقوقه.ولا تدعه لقمة سهلة فى ايدى التجار الجشعين.وشركات الحكومة..والقوانين هى روح اى دولة. ودولة بلا قوانين هى دولة بلا روح..ولو كانت روح(موز). (2) يطمع الشيطان فى كل شئ.ويسعى بكل قوة وجهد على إفساد كل شئ.ولكنه لا يطمع فى اى شئ يوجد فى ايدى حزب المؤتمر الوطنى..وماسلك الشيطان طريقاً.وإلا إستغرب من أن المؤتمر الوطنى سبقه اليه.منذ عشرات السنين. (3) المتشائم يشكو من أن الوضاع تزداد سوءاً يوما بعد يوم.والمتفائل يرى ان بقاء الاوضاع على ماهى عليه افضل.والواقعى يرى بان الاوضاع قبل رفع العقوبات الاقتصادية.كانت افضل من بعد رفع العقوبات الاقتصادية. ويغنى ياليت أيام رفع العقوبات تعود يوما لاخبرها بان الاوضاع حالياً لايرضى بها المتشائم ولا يقبل بها المتفائل.ويرفضها الواقعى. (4) الشعب السودانى طينته حرة.ومعدنه نفيس.وعرقه اصيل.وغرسه نبيل. ونشاءته محمودة ومشكورة.وغُذى بالكرامة والعزة.وشرب من ماء الطهر والنزاهة.والادب يجرى فى دماءه العريقة.والحكمة تتخلل مساماته.إلا أن جار عليه الزمان.وجاء اولاد ال...ولم يتركوا لاولاد الحلال إلا القليل. (5) من يشاهد سيل الرسائل التى تتدفق عبر وسائط الاتصالات الحديثة.عليه أن يقنع نفسه بانها مكتوبة بلغة عربية.وعليه أن يراجع لغته العربية.ومثل هذه الرسائل وكمية الاخطاء(كتابة وإملاء)تدعونى لاطلب من احد فطاحلة لغة الضاد تأليف كتب بعنوان(تعلم العربية فى اسبوع).فاللغة العربية تشكو غربة الديار. (6) لا علم للحاكم بحياة الناس.إلا معرفته القديمة.أى قبل توليه الحكم.لذلك هو يحسبهم يعيشون فى رفاهية ورخاء ورضا ورومانسية وراحة بال.ورغد من العيش الكريم ورغد من العيش والفول والطعمية..كل ذلك بسبب ماتنقله له بطانته.التى تُزيف وتُزين له الواقع بانه واقع وردى.وأن الشعب مبسوط منه.(مثلما شريف نجيريا مبسوط مية قيراط وزيادة من احدى حسناوات الغناء السودانى.)وأن الشعب لا ينقصه شئ سواء رؤية جناب سعادة الباب العالى.قاتل الله البطانة السيئة.ولكن ذلك لا يعفى جناب الباب العالى من المحاسبة والمُسألة. (7) مازالت أزمة الخبر.الرغيف افضل.تُراوح مكانها.ولم تزل الصفوف متراصة.فى كثير من الولايات..لذلك عليك أن تصحى بدرى.وتصلى الصبح حاضر.ثم تذهب للوقوف فى الصف..ولكن ياخسارة فقد تجد اخرين سبقوك فى الصف..والرواية تقول ان بعض الناس صار ينوم امام الفرن..وبذلك إستغنى صاحب الفرن عن الغغير, فقد وجد (غفير مجانى)!! (8) المعجزة قد تكون فى حجم السموات والارض.وقد تكون فى حجم النملة.وقد تكون فى حجم حزب المؤتمر الوطنى..ومعجزة حزب المؤتمر الوطنى أنه حكمنا 28 عاماً حسوماً.دون دراسة جدوى.ومازل يفكر فى الاستمرار فى الحكم.برغم علمه أن لا جدوى من حكم شعب لا يحرك ساكناً ولا يسكن متحركاً..والشعب السودانى وين؟ (9) عزيزى المواطن.عزيزى الشعب السودانى.حبك للطاغية فى اى زمان واى مكان. هو ذنب عظيم..يجب أن تستغفر الله منه.بل وتتحلل منه اليوم قبل الغد..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر والفرج. وردهما سالمين غانمين للقراء والمحبين..