ملغا عروس الجنوب الاسباني .. بقلم: د. عادل عبد العزيز حامد
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ملغا مدينه ساحليه رايعة الجمال تقع في جنوب اسبانيا وتطل علي البحر الابيض المتوسط وهي تتوسط منطقة (كوستا دل سول) وتبعد حوالي100 كلم شرق مضيق جبل طارق وتعتبر اهم ميناء اسباني بعد برشلونه. تحيط بمدينة ملغا الجبال من كل الجوانب مع خضره مد البصر ويجري داخلها نهران ومناخها جميل ولطيف معظم شهور السنه فهي تحظي باجواء مشمسه 300 يوم في السنة مدينه ملغا هي عاصمة مقاطعة ملغا والتي يطلق عليها اندليسيا وقد اشتهرت بهذا الاسم منذ ايام الحكم العربي الاسلامي لاسبانيا في العهد الاموي في القرن الثامن الميلادي . وقد تاسست مدينة ملغا في سنة 1000 قبل الميلاد علي يد الفينيقيين الذين اسموها مالكه ويبدو انه اسم مشتق من كلمة ملح باللغه الفينيقيه حيث كانت الاسماك تصطاد وتملح تلقائيا علي شواطيء المدينه. معظم سكان مدينة ملغا ينتمون الي الكنيسه الكاثوليكيه وبفضل الهجرات الحديثه اصبح هناك تواجد متزايد للاسلام في المدينه وقد تم ىم موءخرا بناء مسجد جديد في ملغه باسم المركز الاسلامي الاندلسي وبه مكتبه ومصلي كبير وقد تم تصميمه يطريقه معماريه اسلاميه في غاية الر وعه والجمال بما يشابه الاثار الاسلاميه القديمه والتي تشاهد في قرطبه وغرناطه وعند زيارتنا لهذا المسجد علمنا من المدير الاداري الاسباني الجنسيه ومن اصول سودانيه ان هذا المسجد تم تشييده علي نفقة الملك فهد بن عبد العزيز(رحمه الله وجزاهه خيرا) وينبغي للزاير لهذه المدينه الرايعة الجمال ان يضع هذا المسجد ضمن برنامج زياراته . وبناءا علي الويكيبيدا فان ابرز مراكز الجذب السياحي هي القصر الاسلامي الكبير في الكزبا والمسرح الروماني – الحي اليهودي القديم- الكاتدرائيه والكنايس والمتاحف المختلفه وملغا هي مسقط راس الفنان الاسباني ذائع الشهره بابلو بيكاسو. الصفه الغالبه علي اهل ملغا هي الطيبه وحسن استقبال الاجانب والتي لا تري لها مثيلا الا عند الشعب السوداني الكريم وخير مثال لهذا الامر هو عند السوءال عن موقع او مكان فيبذل الشخص قصاري حهده في ان يشرح لك رغم ان معظمهم يتحدث الاسبانيه فقط ورغم ذالك يبذل جهدا كبيرا في المساعده وقد حدث ان سالنا شبابا وهم في سياره عن موقع موقف المترو ويبدو انهم كانوا طلابا في الجامعه فما كان منهم ان طلبوا منا الركوب في السياره واوصلونا الي الي موقف المترو فشكرناهم علي ما فعلوا وشعرنا بان هولاء الشباب الظرفاء الانقياء ماهم الا الامتداد المستقبلي لهذا الشعب الرائع. الصفه الملازمه لهذه المدبنه الجمبله هي النظافه فلا يمكن ان تقابلك في اي مكان اي اكوام من الاوساخ ولا عن طريف الخطا فلم نري احدا يرمي باي شيء في قارعة الطريق وانما في المكان المعد لذالك. الامر الثاني الملفت للانتباه هو الهدوء التام فقد امضينا في هذد المدينه اكثر من اسبوعين ولم نسمع صوتا لانذار السيارات(البوري) لا من البصات الكبيره ولا من السيارات الصغيره ولا من سائقي الاجره وبمناسبة السييارات ففي هذه المديبه تبدو كل السيارات من المديلات الجديد وام نري اي موديلات قديمه وذالك للمحافظه علي البيئه من التلوث. مدينة ملغا مربوطه بشبكة مواصلات عظيمه وفخيمه ....الباصات -المترو- القطارات- التاكسي ويمكن للشخص ان يزور كل مدن مقاطعة اندليسيا وهو مقيم في مدينة ملغا الجميله .قمنا بزيارة قرطبه وغرناطه وماربيه عن طريق البصات ا لسياحيه الانيقه والتي يرافقها مرشد سياحي للتعريف بالمناطق السياحيه و تاريخها .
ملغا الجميله الرائعه حقا انها عروس الجنوب الاسباني.
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