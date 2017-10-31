مؤسسة مو إبراهيم تستعد لإطلاق مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا لعام 2017
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تقرير إعلامي 20 نوفمبر - (IIAG) يسر مؤسسة مو إبراهيم (MIF) أن تعلن عن إطلاق مؤشر إبراهيم السنوي الـ11 للحوكمة في أفريقيا (IIAG)، في يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، حيث ستتم مشاركة النتائج والتحليلات مع الجمهور على iiag.online. واحتفالاً بإطلاق المؤشر، ستشارك مؤسسة مو إبراهيم في بث حي للحدث عبر فيسبوك لايف لمناقشة التوجهات الرئيسية التي يركز عليها هذا التقرير بالإضافة إلى الرد على الأسئلة في نفس وقت طرحها من قبل المستخدمين عبر الإنترنت. وعقب حفل الإطلاق، ستستضيف مؤسسة مو إبراهيم حوارًا رفيع المستوى حول النتائج المتعلقة مع الجهات المَعنيّة بأفريقيا في 30 نوفمبر في داكار، السنغال. تفاصيل هذا الحدث سوف تشارك في تقرير إعلامي منفصل. الإطلاق العالمي لمؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا لعام 2017 20 نوفمبر - (IIAG) يُعد مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا مصدرًا فريدًا في تقديم أفضل التحليلات الشاملة عن الحوكمة في البلدان الأفريقية. ومن خلال المؤشر، تسعى مؤسسة مو إبراهيم إلى تمكين الحكومات والمواطنين والأعمال والأكاديميين وصناع السياسة والمحللين من استخدام نتائجها كأداة لتقييم تقديم البضائع والخدمات العامة بدقة بالإضافة إلى تشجيع الحوار حول الحوكمة في أفريقيا. ومن أجل ذلك، فقد تم توفير البيانات دون قيود سنويًا من خلال بوابة بيانات IIAG (iiag.online). يُعد مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا لعام 2017 في موقع متميز لتقييم التوجهات في الحوكمة، نظرًا لامتلاكه بيانات • عن فترة 17 عامًا يمكن البحث من خلالها. وفي هذا العام يركز تحليل المؤسسة على مقارنة كيفية تغير جودة الحوكمة في أفريقيا على مدار السنوات الخمس السابقة (2012-2016) ضمن العقد الأخير (2007-2016). وفي هذا العام، ستقوم المؤسسة بنقل البيانات إلى الجمهور مباشرةً في موقع المؤتمر الصحفي باستخدام البث المباشر • للمؤسسة عبر فيسبوك بهدف تشجيع المناقشة عبر وسائل التواصل الإعلامي عن الحوكمة والقيادة في إفريقيا على هاشتاغ #AskMIF و#IIAG. ويتضمن IIAG تحليلًا من خلال 100 مؤشر من 36 مؤسسة مستقلة للبيانات الإفريقية والعالمية لتغطي جميع • البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 بلداً في مجالات السلامة وسيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية. بوابة البيانات هي عبارة عن واجهة سهلة الاستعمال توفر تحليلًا وفق الطلب لمراتب الحكومة ونتائجها واتجاهاتها • في كل بلد. يمكن للمستخدمين إنشاء جداول ورسوم بيانية قابلة للطباعة من هذه البيانات.
البث الحي للمؤسسة عبر فيسبوك الوقت: الاثنين 20 نوفمبر 2017 من الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش • https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation :الموقع • خلال البث المباشر من المقر الرئيسي لمؤسسة مو إبراهيم، ستركز المؤسسة على التوجهات الرئيسية في بيانات هذا • العام، كما أنها ستتلقى الأسئلة من المشاهدين في نفس الوقت. يمكن للمشاهدين طرح أسئلتهم مباشرة في قسم التعليقات في البث المباشر، أو من خلال فيسبوك أو تويتر باستخدام • #AskMIF. هاشتاغ
MIF للتواصل مع :لمزيد من المعلومات، أو لطلب لقاء مع أحد المتحدثين باسم المؤسسة، يرجى التواصل مع +44 (0) 207 535 5067 ,عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ,صوفي ماسيبا +44 (0) 20 7554 1741 ,عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ,آدم كوهين (للبث المباشر عبر فيسبوك مع المؤسسة) #IIAG، #AskMIF :انضموا إلى المناقشة • http://iiag.online/ :من خلال الموقع الإلكتروني IIAG يمكنكم الدخول مباشرةً إلى بوابة بيانات • :اطّلعوا على معلومات أكثر حول مؤسسة مو إبراهيم
mo.ibrahim.foundation :عبر الإنترنت • @Mo_IbrahimFdn :تويتر • https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation :فيسبوك • https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation :يوتيوب • https://instagram.com/moibrahimfoundation :إنستغرام • :ملاحظات للمحررين مؤسسة مو إبراهيم أنشئت مؤسسة مو إبراهيم في عام 2006، وتركّز على الأهمية الكبرى للقيادة والحوكمة في أفريقيا. وتهدف المؤسسة من خلال توفير أدوات لدعم التقدم في القيادة والحوكمة إلى تعزيز التغيير الهادف في القارة الأفريقية. تركز المؤسسة، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، على تحديد وتقييم وتحسين الحوكمة والقيادة في أفريقيا من خلال أربع :مبادرات رئيسية مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية • جائزة الحكم الرشيد من إبراهيم للقيادات الأفريقية • منتدى إبراهيم • برنامج إبراهيم للزمالات والمنح • (IIAG) مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية يقدم مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية (IIAG) تقييمًا سنويًا عن جودة الحوكمة في البلدان الأفريقية ويحوي أكبر مجموعة من البيانات الشاملة عن الحوكمة الأفريقية. يشتمل مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية (IIAG) لعام 2017 على 100 مؤشر من 36 مؤسسة مستقلة للبيانات الأفريقية والعالمية.