تزامن وكده ! .. بقلم: الفاتح جبرا

لو لم يتم التعامل بحزم وقوة مع هذا الأمر فأبشروا بمزيد من الصيوانات والفنانات وح تدقا يا عبدالله ! لم نتحدث عن نقل الضابط المعني إلى الأطراف لأنو إحتمال المسألة تكون (تزامن ساكت) وكده !! ______ ساخر سبيل
كنت إلى عهد قريب أظن وليس كل الظن إثم أن الشرطة تقف مع أي منسوب لها مدافعة عنه (ظالماً أو مظلوماً) وكنت أجد العذر لها كون أنها (جسم واحد) يحاول أن يحمي التابعين له في (العلن) بينما يقوم بتدبير أمر محاسبتهم كشأن داخلى وغسيل (ليس للنشر) فالأنظمة العدلية (ومنها الشرطة) يجب ألا تهتز ثقة المواطن فيها لأنها تمثل خط الأمان الأول المسؤول عن حفظ ماله وعرضه وممتلكاته، وقد مررت بتجربة في هذا الخصوص قبل أعوام حينما (تربص) بي فردين من الشرطة وكنت مع عائلتي وذلك من أجل إبتزازي وقد تناولت تلك الحادثة في عدد من الأعمدة مطالباً سرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم غير أن الأمر قد إحتاج إلى عام وبضع عام وقد خرجت من تلك التجربة بأن الشرطة تحاول ما وسعها أن تقوم (بلم) تفلتات منسوبيها والتعامل معها بطريقتها التي لا تعرض سمعتها إلي الإهتزاز ، ولكن أن تغض (الشرطة) النظر عن من يقوم بإستفزاز وتسفيه وإهانة أحد منسوبيها على الملأ فهذا ما لم نجد له جواباً . المقدمة دي لزوما شنووو؟ يقول الخبر الذي إمتلأت به صحف الأمس (تقدم النائب البرلماني عن الدائرة 13 كرري الثورة الغربية، عمر عبد الله دياب، بمسألة مستعجلة، لاستدعاء وزير الداخلية الفريق ركن حامد منان، لاستجوابه بشأن ملابسات قرار نقل مدير مكافحة المخدرات بمحلية كرري المقدم عبد الله سليمان، إلى ولاية طرفية، أثر اقتحامه كوافيراً نسائياً، متهمة صاحبته بممارسة أعمال مشبوهة، وما إذا كان للقرار علاقة بتهديدات صاحبة الكوافيروأوضح دياب أن سليمان اقتحم الكوافير وفتح عدة بلاغات في مواجهة صاحبته، فما كان من الأخيرة إلا أن هددته بالفصل من وظيفته أو نقله إلى منطقة نائية، وبعد الإفراج عنها، اقامت حفلاً في الشارع احتفالاً بالقرار الذي صدر بنقل مدير مكافحة مخدرات كرري وردد المطربون في الحفلة اغنية (بتدقا يا عبد الله) ، وتساءل دياب هل لقرار النقل علاقة بتهديدات صاحبة الكوافير، وما تعليق الوزير على الإهانة التي تعرض لها ضابط من ضباطه بالاحتفائية التي تمت في وضح النهار؟ - إنتهى الخبر- حسناً فعل النائب البرلماني عن الدائرة 13 كرري (عمر عبدالله) إذ يبدو أن هذه الحادثة رغم جسامتها كانت سوف تمر مرور الكرام فالقصة طالما (جابت ليها) صيوانات (في الشارع العام) ومكرفونات وإساءات (لضابط عظيم) ينتمي لجهاز عدلي ذو سمعة وتاريخ دون (خوف أو وجل) فإن ذلك يعني الكثير فليس هنالك من (مواطن عادي) أن يقوم ببذل مثل هذه الإساءات والتحديات لرجل شرطة (خليك من مواطنة) . لو أن الأمر كان مسألة قبض وتفتيش وشنو ما عارف لما قمنا بكتابة هذا المقال فذلك شأن مكانه المحاكم والتحقيقات والتحريات والشهود والإثباتات لكننا نكتب عن حادثة شاهدها المواطنون وإستمعوا لها (صورة وصوت) يتم فيها علناً إستفزاز وإساء وإهانة أحد منسوبي جهاز الشرطة وهذا لعمري شيء يجب أن تنتفض له هذه المؤسسة الباذخة دفاعا غن سمعة منسوبيها وتاريخها المضيئ الحافل بالنواهة والإنضباط الذي يحترمه ويجله الجميع . إننا كمواطنين يضعون كل آمالهم في أمنهم وإستقرارهم في شرطة بلادهم نأمل من السيد وزير الداخلية أن يوضح للجميع ملابسات هذا الحدث وأن تتم بالسرعة المطلوبة (دون تلكؤ) محاسبة كل من حاول إهانة وإستفزاز هذا الجهاز الذي يجد الإحترام والتقدير من كافة قطاعات المجتمع حتى يكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس أفراد شرطتنا الفتية ... ولو لم يتم التعامل بحزم وقوة مع هذا الأمر فأبشروا بمزيد من الصيوانات والفنانات وح تدقا يا عبدالله ! كسرة : لم نتحدث عن نقل الضابط المعني إلى الأطراف لأنو إحتمال المسألة تكون (تزامن ساكت) وكده !! •كسرة جديدة لنج : أخبار كتب فيتنام شنو(و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو(و) ... (ليها شهر) • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 90 واو - (ليها سبع سنوات وسبعة شهور)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 49 واو (ليها أربعة سنوات وشهرين)