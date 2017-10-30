البروفيسور محمد زين العابدين في أول حوار بعد محاكمته: لست نادماً على كتابة المقال ولو قُدر لي ساكتبه مرة أخرى..

التفاصيل نشر بتاريخ: 30 تشرين1/أكتوير 2017 الزيارات: 451