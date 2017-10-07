مقتل الشيخ الشيخ خليفة ودالحاج العبادي وشقيقه الشيخ بركة ودالحاج العبادي في النصف الأول من القرن التاسع عشر .. بقلم: عبدالرحيم محمد صالح

التفاصيل نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2017 الزيارات: 1043