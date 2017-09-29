البكا مابجيب الرايحه .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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ماوراء الكلمات.
(1) إذا أردت حياة سهلة ومريحة.وخالية من المتاعب والشقاء.فكن قريباً من حزب المؤتمر الوطنى.وكن قريباً من ثقافة القطيع. (2) العاقل من يغضب من الحكم الديكتاتورى.والاحمق من يغضب من الحكم الديمقراطى. (3) الحمدلله.لدينا كميات كبيرة من المحللين السياسين.وكميات ضخمة من الخبراء الاستراتيجين. ونحمدالله كثيراً.انه لم يخرج علينا احدهم ويدعى أنه مفكر سياسى!وتبقى مصيبة لو ظهر فى حياتنا هذا المفكر. (4) الحقيقة هى افضل مسحوق يمكن أن تستخدمه الحكومة لتجميل وجهها.امام الرآى العام المحلى والدولى.ولكنها غروراً وتكبراً اجوفاً.لا تستخدمه. (5) الذكريات مضيعة للوقت.مجلبة للهم والغم.مكدرة للنفس.فماذا يعنى أن نتشدق ونفتخر بان الجنيه كان يساوى ثلاثة دولارات.؟وهسع الحكومة الحالية ايضا تمارس التشدق. والفخر التجارى وتقول لنا ان (الدولار ينهار امام الجنيه السودانى وبلغ سعره 19جنيها)!! (6) الحبل السرى الذى يربط حزب المؤتمر الوطنى.بامه الحركة الاسلامية.(انتو الحركة الاسلامية دى مش فيها الحركة الاسلامية جنوب.اخبارها شنو؟)لاشئ يمنع أن يتحول الحبل السرى الى حبل مشنقة. (7) نحن قوم لا نذكر مصائبنا إلا اياماً معدودات..ثم ننسها.لنستقبل مصائب وكوارث اخرى جديدة.والله يجازى الكان السبب!! (8) التغير الوحيد الذى يجيده ويحسنه كثير من الشباب.هو (تغير)اللون.بل و(توحيد)اللون لباقى اجزاء الجسم. (9) مادامت الحكومة قد دخلت الى الاقتصاد بالطول بالعرض.فلماذ لا تُكمل جميلها. وتدخل الى الاسواق(السائبة والمطلوقة)لتعلم أن الاسواق ومايجرى فيها.هو أس بلاء الافتصاد. (9) من آمن وايقن بطول بقاء حزب المؤتمر الوطنى فى حكم السودان.مثل اللواء ركن طيار عبدالله صافى الدين. نقول له اين الملوك؟أين الجبابرة؟أين القياصرة والاكاسرة؟خليك من البعيد.أين الاتحاد الاشتراكى المايوى؟الذى كان مل السمع والبصر؟. (10) جميل جداً أن يقدم الاتحاد العام للصحفيين السودانين مبادرة لتشجيع المواطنين على جمع السلاح.وكان الاجمل أن يقدم مبادرة اخرى لجهاز الامن.ويرجو منه فك الايقاف والتجميد المفروض ظلماً وجوراً على نفر كريم من الكتاب.ونخص بالذكر الدكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.ولكن الحقيقة ان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو ليس إتحاداً لكل الصحفيين.وإنما هو إتحاد لكرام الصحفيين.اما لئام الصحفيين فلهم رب يحميهم. (11) ما إجتمع حشد من كبار الاخوان بالحركة الاسلامية.إلا كانت الدموع والبكاء والنحيب.من ضمن أجندة إجتماعهم.وبالطبع (البكا مابجيب الرايحه لو جرت الدموع صباب).كما قال الشاعر (نحيه من هنا)والرايحة هنا.هى وحدة الاسلاميين على قلب رجل واحد. فالمصالح صعبة. والمعايش جبارة.والنفس اولى من الصاحب.وقلما أدبر شئ فرجع..فلا داعى لمزيد من البكاء المر. والدموع المالحة(ودمعوكم غالية علينا)وزمان كان الدريب واحد.الليلة بقيتوا فى دربين.او أكثر! (12) كلما شاهدت هذه المساجد الفاخرة البنيان.والمزخرفة بالنقوش والثريات والزينة. وكلما شاهدت العلماء يسعون ويهرولون لمقابلة الملوك والامراء.كلما تذكرت قول سيدنا على بن أبى طالب كرم الله(يأتى يوم لا يبقى من الاسلام إلا أسمه.ومن القران إلا رسمه.المصلون جوامعهم عامرة بالبنيان.وقلوبهم خالية من الايمان.علماؤهم شر علماء.منهم تخرج الفتنة واليهم تعود) (13) الديكتاتور قد يستطيع السيطرة على كل شئ.إلا افكارك.فانها عصية على السيطرة. بل تقع خارج نطاق سيطرته.واللهم فك اسر وحظر.دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.