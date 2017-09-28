رسالة من الأستاذة بثينة إبراهيم دينار لعبدالعزيز آدم الحلو وحقائق جديدة
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الأستاذة بثينة إبراهيم دينار: رسالة قوية ومؤثرة لعبدالعزيز آدم الحلو وحقائق جديدة الرفيق / القائد
عبد العزيز الحلو
تحية ثورية
وصلني استدعاءك المؤرخ بتاريخ 12/9/2017 و الذي حمل في طياته، مطلوب مني التبليغ لقيادتكم خلال اسبوع من تاريخ الاستدعاء و الذي لم البيه حتي الآن و لأول مرة منذ ان انضممت للجيش الشعبي لا البي استدعاءا وذلك لأنني استهجنت الاستدعاء لسببين : اولا ، قبل ان تتقدم باستقالاتك من منصب نائب الرئيس ظللت اتصل عليك واكتب لك رسائل لمدة شهرين في امور تخص التنظيم ولم ترد علي رسائلي حتي الان رغم انك كنت متوفرا و تتصل و تجتمع بالذين تود مقابلتهم. ثانيا منذ ذلك لم اتصل عليك و اطلب مقابلتك لانني لا اجيد التملق ، فكيف خطرت علي بالك فجأة كضابط في الجيش ولم اكن ضابطا نشطا وقد كنت اعمل في ملفات هي محل الصراع و الازمة الحالية الم يكن الاجدي ان استدعي من اجلها ؟ كما انه كيف نستدعي نحن و بعض الرفاق يتم استباعدهم و طردهم من الاراضي المحررة ؟ الأننا من اثنية النوبة ام لأننا نشذنا ويجب تأديبنا لكي نعود الي بيت الطاعة ؟
صحيح الاستدعاء كان عبارة عن سطرين فقط و لكن اسمح لي ان اقول عبر هذا الرد ما كان يعتمل في صدري طيله هذه الفترة منذ انفجار الازمة حتي اليوم ولم اجد الفرصة لكي اقوله لك لأنك كنت تنتقي من تريد الأستماع اليهم و ربما لن تكون هناك فرصة غير الاستدعاء هذا فرأيت اغتنامها.
ان ما جمعنا في النضال هو الظلم و درجة التهميش التي تكاد ان تنفي وجودنا ، فالتقينا في الثورة و اتينا طوعا لكي نرفع هذا الظلم عنا و عن الاخرين الذين يعانون ما نعاني ، وعليه ان ارفع درجات هذا التقاء هي التضحية و الصدق في قضيتنا و فيما بيننا و احترام بعضنا البعض كرفاق مهما صغرت او كبرت مناصبنا او رتبنا العسكرية و عند الاختلاف يجب ان نحتكم للقوانين التي ارتضيناها طوعا . و لكن ما حدث في مسرحية مجلس تحرير جبال النوبة امر لا اشارك في مآلاته مهما كلفني ذلك .
و قمة عطائي النضالي ، كان عندما كنت طالبة لا احمل اي رتبة عسكرية و لا اشغل منصبا تترتب عليه استحقاقات مادية او غيرها ، هذا لا يعني انني اقلل من عطائي بعد انضمامي للجيش الشعبي و شغلي بعض المناصب الدستورية و التكاليف النضالية ولكن و للاسف قد طالتنا ابشع التهم و اعلي درجات التلفيق و الافتراء ، لذا فالتذهب تلك الرتب و المناصب و نبقي نحن نؤدي دورنا المطلوب في النضال .
ذكرت في استقالتك ان المجلس القيادي للحركة الشعبية شمال لم يكتمل تكوينه لذا لا يعتبر جسما شرعيا وان ليس هناك مجلس تحرير قومي , فبتالي الجسم الشرعي الوحيد هو مجلس تحرير جبال النوبة لذا قدمت له استقالتك و كما ظل يردد هذا التبرير الكثيرون من الذين ايدوا قرارات ذلك المجلس ، فمن اين اخذ هذا المجلس شرعيته وقد تم تعينه من قبل احد اعضاء المجلس القيادي ( وهو شخصك )الغير مكتمل العضوية و الفاقد للشرعية حسب زعمك مع العلم انك عملت ضمن هذا المجلس القيادي لمدة ستة سنين و لم تكتشف عدم شرعيته الا لحظة تقديم الاستقالة ، ناهيك عن صلاحية هذا المجلس في اتخاذ قرارات تخص الرئيس و نائب الرئيس و الامين العام سوي كان بالتعيين او الاقالة لأنها من اختصاصات المؤتمر القومي وان مادة اختصاصات مجالس التحرير الاقليمية تقول ( ان لمجلس التحرير الاقليمي نفس صلاحيات مجلس التحرير القومي في المستوي المعني ) هل الرئيس و نائب الرئيس و الامين العام في مستوي مجلس التحرير الاقليمي حتي يتخد هذا المجلس قرارات بشأنهم ؟و ماذا عن مجلس تحرير اقليم النيل الازرق و باقي عضوية الحركة الشعبية الذين لا يمثلهم مجلس تحرير جبال النوبة الم تكن نائب رئيس لهم ؟ كما ذكرت ايضا ان المنصب الذي قدمت استقالتك منه هو يخص النوبة ، فكيف قبلت ان تكون رئيسا عليهم اما كان الاجدي ان ترفض ايضا منصب الرئيس ليشغله احد النوبة لكي يتسق مع استقالتك ؟ ام لان منصب نائب الرئيس فقط هو من نصيبهم و ليس منصب الرئيس ؟ وفي هذا لا ارفض ان تكون رئيسا للحركة ولكن كنت اود ان تأتي برضي الجميع و بطريقة ديمقراطية يعطي فيها حق الاختيارلكل عضوية الحركة وليس باقصاء الآخرين و هضم حقهم في الرأي .
رغم هذا الخرق الدستوري الفاضح الذي ذكرته آنفا اشهد انني عندما ذهبت الي جبال النوبة في ابريل الماضي في وفد الرفيق رئيس الحركة الشعبية مالك اقار و الرفيق الامين العام ياسر سعيد عرمان و آخرون وجدنا هذا المجلس المعين بكامل هيئته بالاضافة لآخرين ذكر انهم مستشارون و مسهلون للمجلس و تمت مخاطبته و شرح الوضع له و هذا لمدة يومين ، و الذي الآن يروج لتلك الزيارة بان الغرض منها كان اقناع المجلس للتراجع عن قراراته وانه لكلام عاري من الصحة و من بعد تلك الاجتماعات انفض اعضاء المجلس وكل ذهب الي شأنه و منطقته ، كعضو في الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان و من جبال النوبة اعرف تماما تفاصيل المنطقة و حركة الرفاق من و الي كاودا ، فلا يمكن لبعض الرفاق ان يذهبوا الي مناطقهم و قراهم و يعودوا الي كاودا خلال اسبوع و هم الغالبية من عضوية مجلس التحرير ، فمتي اجتمع هذا المجلس لكي يصدر قرارات نجلاء الاول و الثاني الي ان وصلت تلك القرارات الي اقالة الرئيس و الامين العام و منعهم من دخول الاراضي المحررة و التي افنوا حياتهم يناضلون لكي تكون هناك اراضي محررة و تنصيبك رئيسا للحركة و قائدا عاما للجيش الشعبي و انك المرجعية الوحيدة للتفاوض !!!!! وان عدد الاعضاء في اجتماع الاقالة و التعيين هذا لم يتعدي العشرون عضوءا و غالبيتهم من الذين لهم مآرب في هذا الانقلاب متخذين منطق الغاية تبرر الوسيلة و مستقلين احتفال الاراضي المحررة بيوم 6 يونيو ليخرجوا هذه المسرحية والتي اذا كان لها حس لصرخت من شدة الالم اثناء غرس هذا الخنجر المسموم الذي شطر جسد التنظيم الي شرطين تمهيدا لتمزيقه . انه لتذوير سافر لارادة عضوية الحركة الشعبية اينما وجدت لانه لايمكن لعشرين عضو او اقل من اصل عضوية مجلس تفوق المئة ان يقرروا في مسائل استراتيجية مثل اقالة الرئيس و الامين العام او تعيين رئيس.
لذا وانني بكامل قواي العقلية ارفض تلك الممارسة و السلوك لكي لا يكون منهجا يحتذي به في المستقبل داخل تنظيمنا العظيم و الذي قدمنا فيه اغلي ما نملك جميعا كل حسب قدراته و تجربته و قمة هذا العطاء و التضحية الذين مهروا هذا النضال بارواحهم و دماءهم الطاهرة و لكنني اعلم ان ليس لدي الحق بفرض رأئي هذا علي من يريد ان ينتهج هذا النهج .
ذكرت في استقالتك قضايا عدة ، منها القبيلة و الدور الذي يمكن ان تلعبه ، ما رأيته هو انك استخدمت هذا المفهوم في استدرار عطف القوميين النوبة واستخدام غواصات امن النظام و الذي تعلمهم انت جيدا و المحتجون و الرافضون لبرنامج الحركة الشعبية من النوبة لانجاح ذلك الانقلاب ضاربا عرض الحائط بان تلك الممارسة ستضر بقضية النوبة اولا كاثنية و من ثم التنظيم و لأن حركة القوميين النوبة بدأت منذ اتحاد عام جبال النوبة مرورا بالكومولو و الحزب القومي السوداني و اثبتت عدم جدواها في اخذ حقوق النوبة من المركز الي ان اتي القائد يوسف كوة مكي بنظرته الثاقبة و التقط رؤية السودان الجديد التي شخص عبرها القائد الدكتور جون قرنق ديمبيور داء السودان وو ضع له الدواء و الحلول و اختار ان يناضل جنبا الي جنب مع الرفاق في جنوب السودان و الاخرين من باقي السودان فلماذا نعيدهم الي محطة القوميين النوبة ثانية و الي المناطقية و المطلبيات ؟ ولماذا نثير النعرة القبلية و خاصة الذي نعاني منه الان هي عنصرية النظام التي قُتلنا و شُردنا و هُجرنا وجُوعنا بسببها ؟
ولان القبلية هي بضاعة المؤتمر الوطني التي عمل علي تسويقها طيلة الستة سنين لكي يفتت بها تنظيمنا و يضعفه و يقضي عليه ،الآن اتيت انت و قدمت له ماعجز عن تحقيقه بالبندقية او عبر التفاوض في طبق من ذهب ، ثم ماذا الآن ؟ اسمع كثيرا ان الحركة الان في طريقها الصحيح و اصبحت قوية الان وفي احسن حالاتها ، هل هي قوية بالقبلية التي لا تُخطئها العين ام بالاقتتال الذي يجري الآن في النيل الازرق باسم القبلية ام بالانقسام الذي حدث للتنظيم ام باستبعاد الرفاق من الثورة التي انضموا اليها طواعية ؟
ايضا من القضايا التي ذكرتها في استقالتك هو انك لا تعلم شئيا عن المكاتب الخارجية و التحالفات و التفاوض ، انني لا اشتري هذا الحديث بابخس الاثمان لأن لا قيمة له . حسب علمي وانا اعمل في تلك الملفات الثلاث انت جزء اساسي في اتخاذ اي قرار بشأن تلك الملفات .
فيما يختص بالتحالفات لقد كنت حضورا في كمبالا اثناء مناقشات الفجر الجديد الي ان حضرت توقيع تلك الوثيقة و يكفي انك قُدت كتلتنا في الجبهة الثورية بعد الانقسام في باريس اثناء اجتماعات نداء السودان و الذي ضم الكتل الخمسة ، مبادرة منظمات المجتمع المدني بقيادة امين مكي مدني و حزب الامة القومي بقيادة الصادق المهدي و الكتلة الثانية للجبهة الثورية بقيادة جبريل ابراهيم وحزب المؤتمر السوداني بقيادة يوسف الدقير في وثيقة اعلان دولة المواطنة و العدالة و الديمقراطية و وقعت انت عن كتلة الجبهة الثورية نيابة عن الرئيس مالك عقار ، اما التحالف الكبير للجبهة الثورية لقد قدت جيشه المشترك و ابو كرشولا و ام روابة تاريخ ستتحدث عنه الاجيال ، فأي التحالفات التي لا تعلم عنها شئيا و التي تحدثت عنها في استقالتك؟
فاما المكاتب الخارجية لكي لا يقال هذا حديث مالك و ياسر كما يجري التبرير عادة لاي رأي يقال، انا احد ممثلي المكاتب الخارجية و انت من بلغني بهذا التكليف ، وقتها كنت اشغل منصب سكرتير الرعاية الاجتماعية باقليم جبال النوبة و طلبت مني ان اسافر الي جوبا و اقابل الرفيقين الرئيس مالك عقار و الرفيق الامين العام ياسر سعيد عرمان لكي اتلقي منهم التوجيهات اما باقي المكاتب اذا استثنينا 4 مكاتب وهي ( فرنسا و بلجيكا و جنوب افريقيا و ايطاليا ) باقي المكاتب كلها تم شغلها بكادر من جبال النوبة انت لك علم بهم و من لم يتم ترشيحه عبرك تمت استشارتك بشأنه و كنت تتصل بهم و هناك مهام كانوا يؤدونها انت تعلمها جيدا لأنها خاصة بجبال النوبة دون غيرها ، فكيف لا تعلم عن المكاتب الخارجية ؟
التفاوض و ما ادراك ما التفاوض , حقيقة لقد اصبت بالذهول حين قرأت في استقالتك عن التفاوض و انك لا تعلم الخط التفاوضي و انه لا يتم استشارتك في اتخاذ القرارات و لا تعلم كيف يتم اختيار وفد التفاوض , ايها الرفيق عبدالعزيز الحلو كان يمكن ان يأتي هذا الحديث من اعضاء الحركة الشعبية , لنقول صحيح انهم لا يتلقون تنويرا كافيا من وفد التفاوض و لكن هناك تقارير تفصلية يومية عن نشاط الوفد في التفاوض اثناء الجولات يصل الي اكثر من 60 مكتب و جهة قيادية للحركة الشعبية سوي في الداخل او الخارج او الاراضي المحررة تتخللها المشاورات المستمرة لك و للرئيس اثناء الجولات و انت الثاني في تلك القائمة بعد الرئيس و من يقوم باعداد هذه التقارير شخصي و الرفيقة ازدهار جمعة عندما تكون حضورا و الرفيق بكري عبد الباسط عندما كان ممثلا للحركة في اثيوبا ثم يقوم بارسالها الناطق الرسمي للوفد الرفيق مبارك اردول . ايها الرفيق الم تكن حضورا في اديس اثناء الجولة الاخيرة و التي تم فيها التوقيع علي خارطة الطريق و كنا في اجتماع حتي الساعة الواحدة صباحا و تركناكم في اجتماع للقيادة مع الرئيس و شخصك و الامين العام و الرفيق رئيس هيئة الاركان و نائب رئيس الوفد جقود مكوار و اللواء احمد العمدة و الرفيق دكتوراحمد السكرتير و المسئول الاداري للوفد لاستكمال المشاورات و بعدها غادرت انت اديس الساعة الخامسة صباحا وواصلنا التفاوض ؟ كما ان عادة يكون هناك اجتماع بوفد التفاوض يتم فيه التنوير و الشرح لخط التفاوض و القاضيا المطروحة في الجولة المحددة مع الرئيس و شخصك عندما تكون متواجدا في الجغرافيا المحددة و رئيس وفد التفاوض ، كما انك تثني علي اداء الوفد بعد كل جولة مفاوضات كيف تفعل ذلك و انت لا تعلم عن التفاوض شيئا ؟
اما بشأن الجيش و المبادئ الخمسة التي طرحناها امام الوسيط عندما اصر وفد الحكومة علي ان نبدأ بالترتيبات الامنية علي غير المفروض ، يقيني انك تعلم تماما ان هذه المبادئ ليست لها اي علاقة ببيع الجيش الشعبي او دمجه في جيش المؤتمر الوطني الا اذا كانت لكلمات اللغة الانجليزية التي كتبت بها تلك المبادئ معاني اخري وقد تمت استشارتك قبل طرحها و الا ، يجب ان تقدم لنا و لقواعد الحركة الشعبية تلك الورقة التي وقعناها بدمج الجيش الشعبي و التخلص منه كما يشاع من مجلسك ، او يكون تقريرمزورمثل التقارير المزورة من الاجهزة الامنية للنظام و التي اصبحت تعتمد عليها كادلة دامغة مثل الذي سرب اليك و بناءا علية ثبت تهمة الخيانة للثورة و مبادئها ضد الرفيقين الرئيس و الامين العام .
اما عدم معرفتك بكيف يتم اختيار اعضاء الوفد ، اذا استثنينا الرفاق من النيل الازق و باقي الحركة نحن في الوفد مسار الجدل من جبال النوبة ، الرفيق جقود مكوار و دكتور احمد و شخصي و مبارك وفي فترةٌ التحق بنا عمار امون و تجاني تيما و سودي شميلا في جولة او جولتين ، هل تقصد انك لا تعلم كيف تم تعيينا في وفد التفاوض ؟ كيف تريد اقناعي بانه كان يتم تعيين نملة في منصب او يتخذ قرار حول صفقة شجرة من جبال النوبة دون علمك او استشارتك ؟
اما تكليفنا بملفات تخض العمل التظيمي للحركة من جبال النوبة هذا حق للاعضاء جميعا و يمكن استبدالهم متي ما دعت الضرورة او انتهت مدة تكليفهم ، كما هو ايضا من حق العضو ان يتدرب و يترقي في المناصب بتكليفه مهام مختلفة بغرض بناء القدرات و رفع الكفاءة و اداء الواجب ، و التكاليف ليست حكرا علي اشخاص محددين او كما زعمت تعيين ضباط من جبال النوبة يعني اقصاء و استغناء عنك .
اما حق تقرير المصير هذا حق لا يخطئه شخص و لكن السؤال كيف و اين و متي و في ذلك يجب استطلاع راي المعنيين بالامر ، و الاختلاف حوله ابدا لا يعني الرفض لهذا الحق بقدر ما هو دعوة للنقاش من اجل الوصول لراي محدد حتي لا نصل الي درجة التحريض و التاليب و الاقتتال مثل ما حدث في النيل الازرق وازهاق ارواح برئية خرجنا للحفاظ عليها وقد ظلت تعاني الظلم و الاستغلال منذ دخول العرب السودان مرورا بكل حقب الاستعمار و ما تخللها من ثورات تحرير مزعومة لانهم طيلة تلك الحقب كانوا يستخدمون لاغراض تخص الحاكمين فلا يمكن ان نأتي نحن بدعوة تخليصهم و نستخدمهم لنفس الاغراض ، لماذا لا يكونوا شركاء في التغييرفي السودان و يعودوا لحكم السودان مع الآخرين بعد ان كانوا حكاما له من قبل ؟
القضايا التي ذكرتها في استقالتك هي محل اختلاف لوجهات النظر و الراي في كيفية تناول تلك القضايا و طرحهها في منبر التفاوض للوصول لنتائج ترضي الجميع وتحقق غايات النضال ، و ليست خيانة ولا جرم ولا انحراف عن خط الثورة كما نور بها مجلس تحرير جبال النوبة ويروج لها الآن ، لذا كان يجب ان تطرح داخل المواعين التنظيمية و لكافة اعضاء التنظيم في الداخل و الخارج و الذين تجاوزتهم استقالتك الشهيرة لكي يقولوا رايهم حولها ، كما كان يجب استدعاء وفد التفاوض لاستجوابه نسبة للتجاوزات التي قام بها كما زعمت ، بدلا من التخوين و تلفيق التهم و التجريم و شيطنة الآخرين دون ادلة . حسب معرفتي البسيطة للامور القانونية ان المجرم يقدم للمحاكمة و يعطي حق الدفاع ، لماذا لم يتم استدعاء الجميع بعد ان تحصلت انت علي تلك الادانات للمثول امام لجان تكون لهذا الغرض او محاكم مختصة كل حسب جرمه و اعطاء الفرصة للرئيس و الامين العام و وفد التفاوض للرد علي تلك المزاعم و الاتهامات؟ لماذ اكتفيت بجهة الادعاء و الاتهام فقط و التي كانت شخصك و اصدرت الاحكام غيابيا الأنك جهة الادعاء والقاضي و مجلس التحرير و مجلس التحرير انت ؟
حسب اتهامك للرفاق الرئيس والامين العام و وفد التفاوض بجرم الخيانة ، انك تتحمل نفس درجة الخطأ و الجرم و الخيانة لانك كنت حاضرا طيلة تلك السنين الستة و مشاركا معهم في القيادة الثلاثية و ناصحا و مخططا و مستشارا لقاضايا التفاوض فكيف اصبحت بطلا و الآخرون خونة ؟ الأنك قدمت استقالة و ذكرت فيها تلك القضايا ، هذا ليس بجديد اتيت به انت ، و انما مقترح قدمه لك الرفاق الرئيس و الامين العام مرارا و تكرار بان تتنحوا عن القيادة ثلاثتكم و تكلف قيادة انتقالية تقود التنظيم و تعالج تلك القضايا المختلف حولها و قضايا البناء و الدستور و المنفستو و الوصول بها للمؤتمر العام و الاختيار عبر آلية ديمقراطية و اعطاء الآخرين فرصة القيادة لماذا رفضت تلك المقترحات و اتيت و تبنيتها وحدك ؟ بعد تقديم استالتك و خلق الازمة و حتي هذه اللحظة لا تستجيب لأي مقترحات او مبادرات من شأنها ان تجمع بينك و الرئيس مالك اقار و الامين العام ياسر عرمان و وفد التفاوض من جهة واجهزة التنظيم و عضويته من جهة لكي يستمعوا للجميع ويقرروا ماذا يرون بشكل ديمقراطي و سليم لماذا ؟ اذا كنا حقيقة نهتم لوحدة الحركة و منع تقسيمه و ايقاف الاشكالات القبلية التي وصلت لحد الاقتتال و سفك الدماء ، اكيد هذا هو المخرج الوحيد , صحيح ان هناك اخفاقات و اخطاء لا استثني منها احد ولكن ما بدأ بمجلس التحرير انت ورفضك للحلول و المبادرات احتواء الازمة و ما آل اليه الامر ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع تلك الاخفاقات و الاخطاء .
اما عن مجلس تحرير النيل الازرق المزعوم و الذي اصدر قرارا باقالة الرفيق الفريق مالك من رئاسة الحركة الشعبية و تاييد تنصيبك رئيسا ، ما اعلمه ان ليس هناك مجلس بهذا الشكل و انما هم مجرد افراد تم تحريضهم و التقرير بهم و وعدهم بحق تقرير المصير الذي طالبوا فيه الانضمام لدولة جنوب السودان حتي قادوا ذلك الصراع الدموي . اما مجلس التحرير الاقليمي للنيل الازرق الحقيقي قد رفض الانقلاب و ما زال يرفضه .
و اخيرا ما يدل الشخص الي النضال هو درجة الظلم و الاضطهاد و التهميش الذي عانينا و مازلنا نعاني منه و ليس شخص محدد و الثورة مبادئ نتمسك بها و ليس اشخاص و ان معرفتنا لقضية السودان في جبال النوبة و النيل الازرق ودارفور و الشرق و المناطق الاخري لا تحتاج لدليل و ما وجود القيادة الا شكل من اشكال التنظيم لجهود الثوار و رسم الوسائل و السبل للوصول الي الهدف وفي ذلك انت من تختار برنامجك و قيادتك و لان برنامج و رؤية السودان الجديد رؤية غير اقصائية و اتت لتقبل الجميع بمختلف تنوعهم و محاربة اشكال العنصرية و اسبابها و لكي تمحي منطق هذا عربي يجب التخلص منه و هذا نوباوي او فونجاوي او دارفوري يجب طرده من الاراضي المحررة اخترت ان اناضل و اعمل تحت القيادة الشرعية للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال و رئيسها الرفيق الفريق مالك عقار اير و الفريق ياسر سعيد عرمان الامين العام للحركة الشعبية شمال و الآخرون لكي نحقق رؤية السودان الجديد و التي اءتمننا عليها ملهمنا و قائد ثورتنا الدكتور جون قرنق ديمبيور.
في هذا لا انتقص من حقك النضالي و التضحيات الكبيرة التي قدمتها و لا ان تكون قائدا و رئيسا , لانني مهما بلغت لن امتلك الادوات لتقييم تضحياتك و لكن من حقي ان اختار و لأنني لا اقبل الظلم منهجا في الثورة و لأن ما اخرجني من دياري و شردني هو الظلم فلا يعقل ان اكون معولا له .
نسبة لصمتي طيلة هذه الفترة وصفني البعض بالمرقوت الذي يقرص و يلبد , لكنني الآن قرصت و لن البد... ، لانه ليس هناك ما أخشاه صمتُ لانني كنت اريد ان تكون اول من يصله رأيئ .