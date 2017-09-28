أنت تريد وانا أريد وفرعون يفعل مايريد!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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ماوراء الكلمات
(1)
لا للتعميم.فالسجن ملئ بالمجرمين المظاليم..بينما المجرمين واللصوص الحقيقيون طلقاء اًواحراراً.يتمتعون بخيرات البلاد والعباد. (2) السلك الدبلوماسى سلك نسمع به ولا نراه..وهو سلك له مهام خفية واخرى ظاهرة.منها رعاية مصالح الدولة والرعايا.وتوطيد الصلات بين الدول والشعوب.وابرام المعاهدات مع الاعداء قبل الاصدقاء..ونسأل أى معاهدات بيننا والجارة المؤذية مصر.فتسمح تلك المعاهدات لمصر بإحتلال مصر من امصارنا؟ (3) تخيلوا اقول تخيلوا و(بس)أن الحكومة الامريكية ممثلة فى ترمبها.لم تقم برفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السودانى.تخيلوا ردة فعل المؤتمر الوطنى؟لذلك نقترح وكخطوة إستباقية أن تفكر الحكومة السودانية فى تعويم الدولار.وكفاية على الجنيه (العوم)الذى عامه.وصلوا على النبى ويلا (نلز)الجنيه. (4) برغم الاوضاع المعيشية السيئة.وتخفيفاً على الشعب نقول الاوضاع الصعبة.لكن الشعب يخشى الخروج الى الشارع..لان شوارعنا غير صالحة لاستخدام المركبات العامة والخاصة.ومن باب اولى أن تكون غير صالحة للاستخدام البشرى.وبعدين إذا خرج الى الشارع.كيف يرجع الى داره .مع أزمة المواصلات المتكررة؟ (5) ويصفتى مواطن(شبه صالح)كنت أظن أن منزلتى لدى حكومة المؤتمر الوطنى.كمنزلة سيدنا هارون من سيدنا موسى.فقد إستجاب الله لدعاء سيدنا موسى.وجعل له هارون وزيرا. يعينه ويستشيره فى الامور التى تتعلق ببنى اسرائيل..وكنت أظن أن الحكومة سوف تستشيرنى فى كل كبيرة وصغيرة.وكل طويلة وقصيرة.وكل بيضاء وكل سوداء..ولن تفعل شيئا دون الاستماع الى رأى الشخصى.ولو كان رأياً(فطيراً بلبن)ولكن كل ماتفعله حكومة المؤتمر الوطنى من امام نظرى(الطشاش)او من وراء ظهرى الذى قوسته القوانين والاوامر المحلية والرسوم والجبايات.يؤكد لى أن منزلتى من الحكومة هى منزلة قوم فرعون من فرعون.انا اريد وانت تريد و فرعون يفعل مايريد! (6) هل يعلم السيد وزير الاستثمار السودانى مبارك الفاضل.بان السيد العالم والفيزيائى اينشتاين. صاحب كثير من النظريات.وخاصة نظرية النسبية.فهذا العالم الالمانى الاصل. وصاحب الجنسية السوسيرية والامريكية رفض رفضاً قاطعاً.رئاسة دولة اسرائيل. برغم أن والديه يهوديين.ولكنه يعرف وبعلم ان اسرائيل دولة معتدية وظالمة ومغتصبة فلا يشرفه أن يصبح رئيساً لها.فما بالك أنت ياوزير الاستثمار ومن لف لفك. وانتم لا جد ولاجدة يهودى او يهودية لكم.تسعون للتطبيع مع الكيان الاسرائيلى؟هل هى مجرد موضة.تريدون إتباعها؟أم أنه مجرد كسب سياسى تريدون ان تنالوا قصب السبق فيه؟ام تريدون مناصب جديدة أفضل من مناصب حكومة الوفاق الوطنى؟ (7) تحدثت مجالس المدنية أن لصاً(جرئ جنس جراءة)قام بسرقة كميات كبيرة من اوراق النقد الاجنبى.من منزل احد كبار المتنفذين السابقين بالحكومة .وسرق (شئ دولارات وشئ إسترلينى وشئ فرنكات وشئ يورو وشئ وشئ ولكن مافيها واحد جنيه سودانى)وتسال الناس من أين لهذا المتنفذ كل هذه الثروة.؟وكان السؤال الذى فى شكل وهمة.هل هو وراث؟والاجابة نعم وراث.ولا تندهش وتطير عيونك وتضرب كفا بكف .وتقول لى وراث كيف؟ وأنت عارف وانا عارف أن امه وابوه كانا عايشين بالسترة وبرزق اليوم باليوم؟واكرر واقول لك نعم وراث.!فمن كان أبوه المؤتمر الوطنى .وأمه الحركة الاسلامية فكيف لا يكون وراثاً؟جاوب أنت نيابة عنى.!! (8) يجب التشكيك بكل ماتكتبه اقلام السلطان.وكل ماتبثه قنوات السلطان.وكل ماتذيعه إذاعات السلطان.فهم الخصم والحكم..فكيف يستقيم الحُكم؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج. والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين