السودان الآن أما التوحيد أو مزيد من الانفصالات .. بقلم: الطيب محمد جاده
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أن السودان اليوم في مرحلة مصيرية من تاريخه أما ان يكون دولة موحدة قوية أو أن يكون مجموعة دول متناحرة ، يكون دولة موحدة بتحويد أبنائه في المعارضة وترك العنصرية القبلية التي تتمسك بها المعارضة ، او يكون مجموعة دول متاحرة بفشل عملية توحيد المعارضة التي يتبناها بعض النشطاء ، اذا فشل هذا التوحيد نقول ان هنا كان دولة اسمها السودان .
رغم تعطشنا للتغيير لأن حالنا وصل حد القيف ، أوضاع معيشية سيئة ، حالة حزينة جداً والسبب هو هذا النظام الذي خلف ملايين المشردين من قراهم وقتل الالوف وزرع العنصرية وتشريد الشباب والكوادر و نشر الحروب في الهامش ، وزرع الرهبة في الشعب باعتقاله الناشطين بانتظام ، وفرض الرقابة على الصحافيين ، إلا أن توحيد المعارضة يحتاج الكثير مثل التنازل علي العنصرية القبلية التي تتحكم في الحركات الثورية بنسبة 100٪ ونزع النظرة الدونية واللون والموقع الجغرافي بالنسبة لأحزاب المعارضة المدينة فكلنا سودانيين بغض النظر عن شكلنا وموقعنا الجغرافي ولوننا ويجب علينا التوحيد من أجل الدولة السودانية التي ذاهبة الي الزوال . أن سبب فشل إسقاط النظام يرجع الي تخازل المعارضة و الانقسامات العميقة القائمة على أسس عرقية التي قللت نجاح فرص الثورة في سبتمبر 2013 م . تعيش جميع الأحزاب السياسية المعارضة حالة ضعف وانقسام ، وهي بحاجة الي تنظيم نفسها اولاً ، في الحقيقة نحن بحاجة إلى توافق في الآراء حول الشخص الذي سيحل محل هذه الحكومة ، وهذا يحتاج منا دارسة الواقع الحالي بمنظور بعيد المدي لكي لانقع في نفس الاخطاء . أن السخرية هي المفتاح لكسر الخوف ، ونحن نسخر من النظام ، ولكننا تعرضنا للكثير ، حيث أن الحكومة منذ عام 2012 استهدفت الشباب ، وألقي القبض على العديد منهم ، وتعرضوا للتعذيب وأجبروا على مغادرة البلاد وانا واحد منهم . أن التوحيد ضروري وحتمي في السودان ، ولا بد أن يحدث بالطريقة المطلوبة لأنه ليست هناك طريقة أخرى للتغيير ، فكل شيء يتدهور بدءا من الحياة اليومية والتعليم والحياة الثقافية . فقد غادر السودان خلال هذه السنة أكثر من 100الف معظمهم من الشباب و أصحاب الكفاءات من المدرسين والأطباء. فيما يعيش الاقتصاد حالة احتضار ، ويعاني من نقص حاد في العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء والدواء ، لابدة لنا ان نتوحد ولكن في نظري سوف تكون مهمة شاقة لأي شخص توحيد السودانيين في المناطق الحضرية والريفية والفصائل السياسية المسلحة والمدنية .
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