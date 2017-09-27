فلتكن البداية بالدكتورة بدرية سليمان ! .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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تصريح الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان السودانى بشأن ظاهرة الإغتصاب بالمدارس أثار غضب قطاع واسع من الناس منهم معلمين و أولياء أمور وغيرهم لأنها نسبت ذلك الفعل إلى الطلاب المراهقين والمعلمين ويرى الغاضبين من التصريح إنه يمس المعلم فى المقام الأول ويؤثر فى علاقة المعلم بالطالب وعلاقة الطالب الصغير مع زميله المراهف وعلاقة ولى الأمر بالمعلم والمعروف للناس إن هذه الظواهر حالات فردية وأن معالجة الأمر يتطلب دراسة الحالات من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر ووضع الحلول الإدارية والقانونية و غيرها التى تمنع من تكرارها و على المسؤولين بالدولة إحترام المعلم وأن أخطاء البعض لاتنسب إلى الكل وعلى الحكومة بشقيها الجهاز التنفيذى والجهاز التشريعى الإهتمام بالمعلم وذلك بالمساعدة فى تحسين ظروف عمله وتحسين دخله الشخصى ومحاسبة من يسئ إليه فلتكن البداية بالدكتورة بدرية سليمان
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
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