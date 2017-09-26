عرض كتاب: الشرق الاوسط الجديد ،لمؤلفه شيمون بيريز (رئيس وزاء اسرائيل الاسبق) .. بقلم: د. بشير احمد محي الدين

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 أيلول/سبتمبر 2017 الزيارات: 8