استيعاب الخريجين بالاستفادة منهم في التعليم .. بقلم: سليمان ضرار ـ لندن
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ثقافة العمل:ـ إن ثقافة العمل التي تقوم على حب العمل تبدأ في مدرسة الأساس ثم الثانوية ومن بعدهما الجامعة.
في مرحلة الأساس:ـ يجب قيام جمعيات مثلاً في الزراعة والبساتين والكشافة وجمعية الجغرافية للرحلات، وجمعية الموسيقى والجمعية الأدبية .. إلخ وهذه الجمعيات تبني في الشباب روح التعاون والعمل كفريق وتحمل المسؤولية والاجتهاد للتفوق دون نزاع مع الزملاء .. إلخ وهذه الجمعيات سوف تنمي في الشباب ثقافة حب العمل والتعاون والمسؤولية الجماعية. المعلمون:ـ إننا نريد أن يكون المعلم واسع الإطلاع وغزير المعرفة ومؤهل لتربية الشباب وبناء أجيال المستقبل الذين سيقودون المجتمع إلى الحياة الأعلى كرامة ورفاهية ـ هل يمكن تخفيض عدد حصص المعلم؟ المعلم اليوم شخص مرهق ويواجه طلبة مزودون بالمعرفة من مصادر متعددة كما أنه مطالب بمشاركة أكثر مع الطلبة .. إلخ في هذه المسؤوليات. ومن خلال خبرتنا في التدريس، يقوم المعلم بتدريس 20 حصة في الأسبوع هذا غير تصحيح الواجبات وإعداد الدروس والتحضير للحصص واللقاءات مع التلاميذ. إننا نقترح تخفيض حصص المعلم إلى 12 ـ 15 حصة في الأسبوع حتى يتمكن المعلم من توسيع معارفه وملكاته بالقاءة وتعليم الذات في أوقاته الخاصة. إن المعلم الآن يتعامل مع شباب التقنية وفي الزمن القديم كان المعلم يسبق الطلبة بصفحة واحدة والآن جميعهم في صفحة واحدة ولكي يكون المعلم قدوة فإننا نوصي أن يكون مقرراً له فقط (12ـ15) حصة في الأسبوع. أما الجمعيات فإننا نقترح أن يخصص خبير زراعي واحد لكل خمس مدارس فالزراعة مصدر أساسي للاقتصاد السوداني ويجب الإهتمام بها من المدرسة، وكذلك بالنسبة للنشاطات الأخرى مثل التمثيل فيخصص معلم واحد لكل خمس مدارس والرياضة والكشافة وهكذا في النشاطات الأخرى. كما أننا يجب أن نشجع أندية الشباب والأدب والرياضة والتاريخ والجغرافيا .. إلخ. وما يقال بالنسبة للذكور ينطبق على الإناث لكن حسب وضعهم الطبيعي والديني والتقاليد الحميدة ويجب أن يتعلمن التدبير المنزلي والطبخ وتربية الأطفال والعناية بصحتهم لكي يدخلن الحياة العائلية وهن مؤهلات لها.
إن تخفيض عدد الحصص وساعات العمل سوف يمكّن المعلم من زيادة معارفه ونشاطه الاجتماعي والأدبي في المجتمع حيث يساهم في تنمية المجتمع خاصة في الأرياف. إننا بحاجة للمعلم الذي يقود المجتمع والشباب بالذات يقودهم نحو حب الوطن والعمل والبعد عن الإرهاب ويجب أن يرتبط التعليم بالتنمية والمجتمع والبيئة. كذلك فإن هذا المقترح سيؤدي إلى استيعاب الشباب الذين يشتكون من البطالة في وظائف التدريس والجمعيات المدرسية ولا ننسى أن هذا الاقتراح بحاجة لإعادة صياغة بلغة المدارس والتربية.
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