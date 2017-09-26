اسرائيل والولايات المتحده في الجمعيه العامة للامم المتحدة: محور الشر .. بقلم: د. الحاج حمد محمد خير

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 أيلول/سبتمبر 2017 الزيارات: 10