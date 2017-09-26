صلاح عووضة ودكتوراه المهدي .. بقلم: د. أمل الكردفاني
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بالتأكيد يتحدث شخص يجهل معنى الدراسات العليا كصلاح عووضة مثلا ، فإنه سيخرف ويهرف بما لا يعرف... السيد صلاح عووضة ، يريد أن يفهمنا أن السيد الصادق المهدي حصل على الدكتوراة ومع ذلك يخفيها كأوباما... قال السيد صلاح عووضة أن المهدي حصل على الدكتوراه من اوكسفورد... يا سيد عووضة موضوع الدكتوراه ليس بهذه البساطة التي تدعيها ..والسيد الصادق المهدي لا يحتاج لدرجة الدكتوراة حتى ولو فخرية فهو رجل له تاريخ سياسي طويل جدا وله نفوذ وعلاقات مع المجتمع الدولي وله امكانياته الثقافية والسياسية العالية التي أهلته ليكون خير خلف لحزب الأمة وخير قائد للانصار ... أولا لكي تفهم أخي صلاح موضوع الدكتوراه هذا فيجب أن تعرف المعاناة الحقيقية التي يبذلها الباحث او الطالب للحصول على الدكتوراه .. مثلا قيل أن البشير حصل على الماجستير ، في موضوع مثير للغثيان ولا يمكن قبوله (من عنوانه) من قبل جامعة محترمة ، ومع ذلك فلو افترضنا أن البشير حصل فعلا على الماجستير وهو في سدة الحكم ، فالمنطق يدفعنا الى التساؤل عن الوقت الذي بذله للقيام بحضور محاضرات لعشرات المواد والامتحان فيها والقيام بكتابة بحث يحتاج للبقاء في مكتبة الجامعة منذ التاسعة صباحا وحتى يقوم الموظفون بطردك لنهاية الدوام ، نعم يا سيد عووضة ، بحث الدكتوراه ليس لعبة وليس كتابة صحفية تكتبها كما نكتب نحن مقالاتنا عبر الأسافير الالكترونية ، نكتبها كيفما اتفق وبدون ان نخضع لمراجعة من أحد ونكتب أي معلومة صحيحة أو غير صحيحة بهدف أو بدون أي هدف ربحي ... .. كتابة اطروحة الدكتوراه شيء مختلف تماما فأنت حينما تبدأ في كتابة الاطروحة عليك أن تتوقع الاختباء التام داخل المكتبات ، ومراجعة كل الكتب والدوريات والأحكام وخلافه ، عليك ان تقضي سنتين على الأقل او أكثر (بحسب نظام المؤسسة التعليمية) وانت منشغل تماما بتحقيق كافة متطلبات واستحقاقات وشروط منهج البحث methodology . دعنا نتساءل ..منذ أن عاد السيد الصادق المهدى الي السودان وبدأ في تقلد الوظائف الحكومية فمتى وجد كل هذا الوقت لكتابة أطروحة دكتوراه يشطب المشرف منها الكثير مما يكتب فيها ويطلب اعادة كتابتها مئات المرات؟ وهذه نبذة عن فترة دراسة السيد الصداق المهدي بأكسفورد من موقع قناة الجزيرة:(التحق بالدراسة في كلية الاقتصاد بجامعة أوكسفورد 1954-1957 لدراسة الاقتصاد والفلسفة والعلوم السياسية التي نال فيها درجة الشرف، لينال تلقائيا درجة الماجستير بعد عامين من تاريخ تخرجه، بحسب النظام المعمول به في جامعة أكسفورد). http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2010/12/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
وبما أن السيد صلاح عووضة يريد أن يصطاد بعض الفتاة فدعني اساله :
◀ متى قدم السيد الصادق اطروحة الدكتوراه (في أي عام)؟ ◀ ماهو موضوع أطروحة الدكتوراه التي قدمها؟ ◀ من كان المشرف على رسالة الدكتوراة؟ ◀ متى تمت مناقشة واجازة الرسالة. هذا مع العلم أن جامعة كأكسفورد لديها قاعدة بيانات بكافة من حصلوا على الدكتوراه سواء كانت درجة علمية أم فخرية. لقد زعم البعض ان البشير حصل على الماجستير وجاءوا بصور لتأكيد ذلك وهذا قد يحدث في جامعاتنا التي تستطيع أن تمنح حميدتي درجة الاستاذية دون أن يطرف لها جفن... دعك عن الكثير من اعضاء الاخوان المسلمين الذين منحوا شهادات اكمال الدراسة الجامعية عندما كانوا يحاربون في الجنوب. كيف استطاع البشير وهو من لا يجد وقتا لادارة الدولة قضاء كل هذا الوقت في المكتبات ، واستطاع أن ينجز الرسالة بهذه السهولة... يا سيد صلاح عووضة..أنا بدأت الدراسات العليا بمجرد ان تخرجت اي سنة 2001 وانتهيت من الدكتوراة كمرحلة أخيرة عام 2009 ، أي ثمان سنوات متواصلة بغير انقطاع. هل يعتقد السيد صلاح عووضة أن المهدي قضى كل هذه السنوات في قلب مكتبات اوكسفورد مثلا ؟؟؟ مع ملاحظة أن متطلبات وشروط جامعة كأكسفورد أكثر قسوة من متطلبات الدكتوراه في أي دولة عربية. اخيرا .. أعود وأكرر ان السيد الصادق المهدي لا يحتاج لادعاء حصوله على درجة الدكتوراه..فهو أكبر من درجة دكتوراه او بروفيسور ... فلا داعي لذلك..
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