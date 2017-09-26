التطبيع مع اسرائيل أمر شخصى! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
سألوا الديكتاتور عندك عيش حرية عدالة إجتماعية.؟عندك حقوق انسان؟ فاجاب الديكتاتور امش يابشر ماعندنا حاجه من الحاجات دى هنا!! (2) فنان شاب...صار البعض يراها شتيمة وسب وقذف..لان المدعو البندول وامثاله شوهوا.مع سبق الاصرار والتعمد.عبارة فنان شاب. (3) يقولون الكثرة غلبت الشجاعة.ثم جاء زمن (شكله غريب)غلب فيه الرغيف الكسرة..وهل يستطيع اى رجل من هذا الزمان .أن يطلب ولو (طلباً على خفيف)من زوجته أن تعوس له (طرقة كسرة)دعك من (طبق كسرة كامل)؟هذا الطبق كنا .الاسرة والجيران والضيوف يأكلون منه. وماتبقى (نشره فى الشمس )حتى يجف.ثم نعطيه (للغنم والبهائم)أريتم كيف كانت معيشتنا.(المستقرة) ثم كيف(طارت) بعد مجئ الثورة المباركة ثورة الانقاذ الوطنى؟وهل تستطيع زوجة من زوجات هذا الزمان ان تقترب من صاج العواسة إذا وجد؟ (4) سمعنا أن حزب المؤتمر الشعبى .الحزب الرديف لحزب المؤتمر الوطنى. تقدم بمبادرة جديدة لوقف الحرب وإعلاء راية السلام.والله العظيم نحن شبعنا من المبادرات. أكثر من ماشبعنا من رغيف الكوكتيل الذى تقدمه لنا كثير من الافران.ولو قدم حزب المؤتمر الشعبى مبادرة لحل أزمة الرغيف يكون افضل لنا.من مبادراته التى لا تنتهى.ومسولين من الخير. ورقة حرياتكم التى بطرف المؤتمر الوطنى حصل عليها شنو؟ (5) الموظف الشريف صار باصغريه..المرتب وتوابعه(علاوة وبدلات وكدى).ثم دفتر الجرورة من سيد الدكان وسيد اللبن وسيد اللحم وسيد الخضار,وباقى الاسياد الذين يتحكمون فى سير حياة الموظف الشريف. (6) هل الجو الحار.وضيق ذات اليد.وتعويم الجنيه السودانى.وإرتفاع سعر الدولار. هل كل هذه الاسباب مجتمعة او متفرقة. هى السبب الذى دفع كثير من البنات والاولاد لارتداء مثل هذه الملابس الضيقة والمحذقة والمجبصة.والشفافة والقصيرة.؟ (7) عزيزى النائب البرلمانى.نعلم علم اليقين أنك تتابع الفضائية السودانية. والقنوات الاخرى التابعة للحكومة باعلانات ودعومات.ونعلم أنك تستمع الى الاذاعة السودانية.وأنك تقرأ الصحف الحكومية وايضاً شبه الحكومية.. وأنك عضواً فعالاً ونشطاً فى قروبات حكومية كثيرة ومتعددة..لذلك اسمح لنا(مرة مرة) أن نذكرك بالواقع المُتخيل الذى لا تراه ولن تسمعه ولا تقرأه إلا فى الشخصيات الاعتبارية المذكورة سلفاً.فالرجاء (اسمعنا مرة والدنيا تبقى مافيها مُره)وأخلع(نضارة اللحام) لترى كيف يعيش الذين إنتخبوك نائباً لهم.على أرض الواقع الحقيقى.. (8) هل سيصبح السيد مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء القومى.ووزير الاستثمار. هل يصبح رجل اسرائيل القوى فى السودان؟واسرائيل ستعتبره رجلها القوى لانه جاهر وأعلن على رؤوس الشعب السودانى المسلم.بانه مع التطبيع. كما أن لمنصبه الرفيع وقع السحر فى نفوس الاسرائيلين..ولكننا نعتبره القوى الغير امين على العروبة والاسلام..وأخشى أن يخرج علينا السيد مبارك الفاضل ويقول أن التطبيع مع اسرائيل امر شخصى..مثل الملابس الداخلية لا يحق لاحد الحديث عنها!! (9) قالوا (دع أسمائهم فى سرك)المهم أنهم قالوا للنائب الأول لرئيس الجمهورية (قبل أن تتم إضافة باقى الصفات الوزارية والدستورية الجديدة له )الفريق أول بكرى حسن صالح.قالوا له أن ولاية القضارف ستودع العطش نهائيا.بنهاية هذا العام 2017.ووداعاً للحمام بالجردل.ووداعا لعاربات الكاور.التى ستصبح من الاثار التاريخية القديمة.ولكن مانراه على ارض الواقع(من مواسير مرمية )بالقرب من منازل كثير من السكان وعدم إكتمال توصيل الشبكات.وغيرها من العمليات الفنية.كلها لا تبشر بان القضارف ستودع العطش فى نهاية هذا العام..وبرغم ذلك ندعو اللهم اجعل الذين قالوا أن القضارف ستودع العطش. أجعلهم من الصادقين.وأجعلنى من المامصدقين. (10) فى دولة جارة.منعت الاجهزة الامنية المظاهرات السلمية..وقالت انها لن تسمح بالتخريب. ويكقى التخريب الذى قام به النظام!واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. //////////////////