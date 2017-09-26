حلول الابتكارية تدشن "حملة التدريب في متناول للجميع"
التفاصيل
الزيارات: 14
الخرطوم، السودان : 25 سبتمبر 2017
دشنت منظمة حلول الطوعية اليوم الاثنين النسخة الخامسة من "حملة التدريب في متناول الحميع" كمساهمة في عملية التنمية من خلال تدريب الشباب في العديد من المجالات الهامة في ريادة الاعمال و الادارة و التطوير الشخصي وقد شهدت النسخة الخامسة إقبال عالي من الجمهور حيث وصل عدد المسجلين أكثر من 5000 شخص خلال الاحتفالية التي شرفتها د.أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم.
وتقدم خلال فعاليات الحملة علي مدى 3 أشهر دورات متقدمة و امسيات و دورات قصيرة نذكر منها: دورة التخطيط الاستراتيجي الشخصي، الرخصة الدولية في ريادة الاعمال، ادارة منظمات المجتمع المدني، مبادئ ادارة المشاريع، التسويق و علاقات العملاء، أساسيات الابداع و الابتكار ـ، مهارات التفوق الدارسي. وقد تطوع مع منظمة حلول عدد من أمهر واميز المدربين لتقديم هذه الدورات.
وقال الأمين جعفر مدير حلول بهذه المناسبة: ( تعد حملة التدريب للجميع بداية لحل ثالث دلفنا عبره لمجال التدريب ونهدف عبره لتوفير تدريب نوعي بجودة عالية وبتكلفة بسيطة تتمثل في قيمة الشهادة المعتمدة (الإختيارية) التي تقدمها المراكز المشاركة في الحملة ويقدم الدورات مدربين (متطوعين) ذوي كفاءة عالية اخترنا هذا المجال لنصل لمجتمع مؤهل وقادر يؤدي مهامه وواجباته وأعماله بإحسان. بحمدالله نملك فريق متخصص و شغوف في ادارة الحملة و مازال الباب مفتوح لذوي الخبرة و المستشارين من مختلف المجالات المتعلقة بما نقدمه من دورات و امسيات للإنضمام ركب المساهمين في خدمة المجتمع وتنميته). تنظم هذه الفعالية منظمة حلول بالتعاون مع مركز رويال للتدريب و تنمية المهارات و شركاء العطاء وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ومنظمة المشكاة الخيرية و عدد من الرعاة الاعلاميون هم اذاعة هلا إف ام 96 و سنجنتشر و منصة تقويم الخرطوم.
الجدير بالذكر أن لمنظمة حلول الطوعية عدد من المشاريع الابتكارية التي تسعى أن تقدمها كنماذج لاستثمار الموارد المتاحة، أهمها في مجال الصحة مشروع بنك الدم الالكتروني السوداني Sudanese blood bank الذي يعد منصة رقمية لتوفير المتبرعين بالدم للمرضى ذوي الحوجة في المكان والزمان المناسبين و قد انطلق المشروع منذ يناير 2015، المشروع الثاني هو بوابة التطوع و هو منصة رقمية للربط بين المتطوعين والنشاطات التطوعية حسب تخصصاتهم وأوقات تفرغهم و رغباتهم. وهي مشاريع تساهم في الاستفادة المثلي من تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات في السودان.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.