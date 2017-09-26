السودانيون بالمنطقة الشرقية / الدمام يؤبنون فاطمة احمد ابراهيم
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تحت شعار فاطمة السمحة أم الكل السودانيين بالدمام يؤبنون فاطمة احمد ابراهيم
نظم الملتقى الاجتماعي الثقافي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حفل تأبين للأستاذة فاطمة احمد ابراهيم بمدينة الدمام بتاريخ 22،9،2017 م والذي صادف اليوم الاربعين لرحيلها المر .
الإفتتاح :
انصت الحضور لايات من الذكر الحكيم تلاها المهندس بشرى سعيد وقف بعدها الحضور دقيقة حدادآ على الراحلة ثم ردد الجميع مع كورال الاطفال السلام الوطني السوداني إجلالا للوطن وروح الفقيدة .
المهرجان الخطابي :
الدكتور نور الجليل رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى ونيابة عن اللجنة القومية للتأبين قدم كلمة رصينة حيا فيها الحضور .. القى الضوء على انشطة الملتقى السابقة وعدد مآثر الفقيدة واختتمها بطلبه من الحضور رفع الاكف مؤمنين على دعائه لها بالرحمة ولاعداء الانسانية بالجحيم وبئيس المصير .
اعقبه في الحديث عضو اللجنة القوميةللتأبين الاستاذ موسى الطاهر متناولآ الظروف التي ساهمت في تكوين شخصية الراحلة ملونا مشاركته بإبيات من الشعر .
مولانا الاستاذ مروان عثمان عبد الرحيم تناول في مداخلته التمايز بين الحركة النسائية السودانية عن نظيراتها العربية والافريقية .
في مداخلته التي اتخذت من ( فاطمة بت احمد بت السودان ) عنوانا لها حيا المهندس بشرى سعيد الحضور ودعا للراحلة بالرحمة بعد ان عدد مآثرها وعبر عن امتنانه لدعوة اللجنة القومية له للحديث رغم اختلافه الفكري مع الراحلة .
اقتراح :
الاستاذ صديق هاشم رئيس لجنة تسيير الجالية السابقة قدم مقترحا بأن يتبنى الملتقى مشروع الراحلة عن اطفال الشوارع ولاقت مداخلته استحسانا من كل الحضور .
مشاركات نسائية :
استمع الحضور ايضا الى مشاركة عبر الهاتف من الدكتورة احسان فقيري بوصفها احدى القياديات بالاتحاد النسائي السوداني وزاملت الفقيدة كما انها كانت احدى النساء الناشطات في العمل العام بالمنطقة الشرقية في سنوات اقامتها بالمملكة .
قدمت الدكتورة سامية عوض كلمة بوصفها رئيسة رابطة المرأة السودانية بالمنطقة الشرقية ومستشارة مجموعة السلام الرياضية الثقافية .
اعقبتها في الحديث الاستاذة رجاء مصطفى في كلمة ضافية عن الراحلة واختيارها لليسار السوداني كملاز ومنصة لخدمة قضايا المراة السودانية .
فيلم تسجيلي :
عقب المهرجان الخطابي شاهد الحضور فيلما تسجيليآ من مونتاج الملتقى وباداء صوتي مميز من عضو الملتقى الاستاذ عبد الله السفاح .
تكريم :
كرمت اللجنة القومية باهداء درع تذكاري اسرة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم ممثلة في الاساتذة محمد المعز وعلي محمد أحمد الذي قدم كلمة ضافية مؤثرة ومعبرة عن الفقيدة واسرتها موضحا ان اهل القطينة عندما ارادو وضع حجر الاساس لمسجدهم بحثوا عن شخص يتمتع بالفضائل لم يزني او يشرب الخمر فكان والد فاطمة هو ذاك الرجل كما تعرض لرموز القطينة ممثلة في الراحل محمد ابراهيم نقد وانه كان يحضر للمسجد لصلاة الفجر قبل الاذان . تفاعل الحضور بالتصفيق الحار مع كلمة الاستاذ علي الذي غالبته دموعه حبا في فاطمة وحزنا على رحيلها .
معرض للكتاب السوداني
احتوى برنامج التأبين معرضا قيمآ للكتاب السوداني برعاية الاساتذة الجنيد واسامة شريف مندوبان مكتبة عم سيف وقد اقتنى بعض الحضور عددا من الكتب .
اجمل الاطفال قادمون ساعة فساعة :
برعاية كريمة من الفنانة التشكيلية امال حمودي والاستاذ محمد حسن نظم الملتقى ورشة رسم وتلوين للاطفال .كما قدمت الاستاذة ايضا لوحة تشكيلية رائعة الجمال للراحلة لاقت إستحسان الحضور .
برعاية كريمة من الاستاذ الطاهر رئيس رابطة خريجين الجامعات الهندية بالمنطقة الشرقية صدح كورال اطفال عصافير الشرقية بعملين رائعين تفاعل معهما الحاضرين . قام الإعلامي عثمان سلطان بتغطية الحفل إعلاميآ فنال الشكر والإستحسان من الجميع .
اختتم التابين باغنيات وطنيه صدح بها الفنان الأنيق عبد المنعم القضارف والذي يتعاون دوما مع الملتقى في فعالياته المختلفه
مراثي فاطمة : وفر الملتقى للحاضرين كتيبآ عن المراثي التي خطها الكتاب السودانيين في الفقيدة ودمتم محمد صلاح مختار عن الملتقى الإجتماعي الثقافي