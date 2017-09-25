في هذا اليوم أمثلة حية للرقي الديمقراطي في مواجهة أو مصافحة حركات التغيير .. بقلم سعيد محمد عدنان/ لندن/ بريطانيا
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نعم...... في مقابلة حركات التغيير الصائبة والخائبة
انبعثت اليوم من حركات التحرر الديمقراطي، وليد الفكر التنويري، منظومات ضوئية خلابة في سماوات مجتمعات ديمقراطية رائدة، والتي تكامل هجينها في الممارسة الصادقة والجادة للديمقراطية عبر المواظبة في المساواة، فقدمت منها عروضاً رائعة تزامنت اليوم في عدة من تلك المجتمعات التي أسست دولة القانون لحمايتها بعد الإيمان بها وبالواجب الذي تمليه على الضمير البشري، لتحاصر بها كل مسببات القهر والفساد لتأسيس العدالة الاجتماعية، بعد أن وقفت عليها ورعتها بالصبر والثبات لتعتمل قدراتها في اجتثاث الخلاف وتطهيره من طفيليات الفتنة وبذور الكراهية والعداء.
اليوم تمت الانتخابات الألمانية والتي فازت فيها المستشارة أنجيلا ميركل، مع مغامرتها الجريئة في فتح باب الهجرة لمليون مهاجر سوري كانوا ضحية القهر المستشري في دولنا العربية، والفتنة والكراهية المنتشرة في دولنا الإسلامية، في مغامرة فريدة من نوعها في ترويض مجتمعها الذي انبثق من بيئة مثيلةٍ لبيئة هؤلاء الضحايا اليوم، بعد أن تشذّب بالعقلانية وحماية مكارم الأخلاق التي أورثها إياها عهد التنوير والتحرر الديمقراطي، وفي مواجهة مع التمرد المتولد من بقية الرواسب قبيل ذوبانها كليةً.
في كلمتها التي ألقتها احتفالاً بالفوز، وصفت المستشارة الألمانية ذلك الفوز بأنه الحلو المر، حلو في مكسبه السلطة، ومرٌّ في أنه جمع للأمة ممثلين شرعيين للرافضين العقلانية وسمو مكارم الأخلاق من المتمسكين برواسب التراث القديم من الكراهية والعداء، في حركة التغيير الخائبة للحركة النازية التي حاولت علاج الخلاف الفكري بالمكابرة والمواجهة العرقية، وذلك بفوز أعضاء من حزب "البديل لألمانيا" [إيه. إف. دي]، ولكنها وصفتهم بأنهم "قومنا وعلينا كسبهم بتعديل سياساتنا لاستيعابهم راجعاً".
هذا حديث شخص تنساب الحرية والديمقراطية سهلةً في دمائه. فما دامت دولة القانون لا نزاع فيها لاحتواء العداء ومسببات التظلم، فإن اجتثاث الخلاف والكراهية يتم بترسيخ الثقة، وتلك الأخيرة تتم بتوسعة الأرضية القمشتركة ونبذ التطرف الذي لا يسمح باستيعاب الآراء المتباعدة.
في نفس هذا اليوم الفريد اجتمع وزراء حكومة المحافظين البريطانية المجتمعين مع الاتحاد الأوروبي في فلورانس في إيطاليا لجولةٍ جديدة للاتفاق على جدولٍ مقبول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشقاقٌ مبرّح تم احتواؤه بين المتشددين من وفد حكومة المحافظين لمغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، وبين المتمسكين منهم بالخروج الممرحل، ولكنه احتواءٌ هش آيل للانشراخ مرةً أخرى أمام التنقيح والانتقاء الذي سيقوم به الأوروبيون من جهتهم في مداولتهم لمقترحات وفد الحكومة البريطانية.
ويتملك المحافظين من ذلك هاجس سقوط حكومتهم وقيام انتخاباتٍ واضحٌ فيها فوز جيرمي كوربن زعيم حزب العمال بسبب كسبه احتياطي ضخم من الناخبين الشباب والذين كانوا في الماضي متغيبين عن الإدلاء بأصواتهم، بعد أن كسبهم كوربن ببرامج واعدة لحماية مستقبلهم في إلغاء الرسوم الجامعية وتأمين العمل لهم، ولا يستطيع المحافظون تقديم ذلك في برنامج انتخابي لأنه خروجٌ صريح من برنامجهم الحزبي، وأما محاولة إعداد برامج للشباب تناسب النظام المحافظي، فهي موجودة ولكن تنفيذها يحتاج لزمن طويل للإعداد لها، فيكمن مثلاً تأمين سلفيات امتلاك الشباب لمنزلٍ في بداية عملهم، ولكنها تتطلب تسهيلات للمصارف بحمل ثقيل على الدولة، وستكون أساساً خيراً يصب في وعاء الطبقات العاملة، ويتم تمويلها من ضرائب الأعمال، وهذا ما لا يتوافق مع جمهور المحافظين، ولا بد من بحث مطول للوصول لمثل تلك حلول لاحتواء الشباب.
قام عندها، في نفس هذا اليوم، رئيس حزب العمال جيرمي كوربن وحكومة الظل برأب صدع الحزب في مؤتمره العام، اليوم الأحد، بتقليص فرص مخاطبة المؤتمر لأعضاء حكومة الظل وفتح الباب على مصراعيه لكلمات من عموم أعضاء المؤتمر، مع الالتزام بما يصل إليه المؤتمر ديمقراطياً من قرارات، مما صعّب مهمة سحب الشباب منه بواسطة المحافظين. وعندها عرض وزير خزانته جون ما كدونال على وزير خزانة المحافظين أن تتكفل حكومة المحافظين بحاجات الشباب والذين يمثلون الكادر الجديد المتولد، ليس من الحزبية، إنما من الديمقراطية، أن تتكفل الحكومة بتلبية طلباتهم بتخفيض رسوم الجامعات، وتأمين عملهم بتخفيض الضرائب، ووعد بأن حزب العمال سيساند الحكومة لبقائها. هذا هو العرض الذي لن تقبله حكومة مرهونة بالديمقراطية، لأنها ستحل مشكلتها كحكومة، إلا أن حزبها سيبرهن أنه لا يملك سياسته، وأنه مرتَهَنٌ للقيادة السياسة من الحزب المنافس، فيفقده مصداقيته. وممارسة الديمقراطية في مؤتمر حزب العمال اليوم هي التي رفعت قيمة الرهان ذاك في المصداقية الحزبية والكفاءة الديمقراطية.
في نفس هذا اليوم، في أمريكا، وفي حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نال السلطة ديمقراطياً بحركة تغيير خائبة، لا رصيد حضاري لها، من مجتمع السهول وأواسط أمريكا من البيض ضعيفي التعليم، والذين لم يصيبوا من التطور التنويري العالمي لنبذ التفرقة العنصرية والانطواء الذاتي، تطالب بالرجوع لعهد التسلط العرقي وتجارة الرقيق، في حضور ذلك الرئيس لحفل اتحاد كرة القدم القومي، في عزم وإرادة حركة التغيير الصائبة ضد التفرقة العنصرية، عند قيام لاعبي الجاقوار والرافنز الأمريكييْن المتواجهين في استاد ويمبلي بلندن بالوقوف للسلام الجمهوري البريطاني، والجلوس على ركبة واحدة في السلام الجمهوري الأمريكي، احتجاجاً على تلطيخ الواجهة الأمريكية بالتفرقة وعدم المساواة، فيما ضحى من أجلها الآباء الأوَل والأسبقون من مكافحيهم، والذي يفخر به الرئيس ترامب بشعار "لتكون أمريكا عظيمةً مرة أخرى". وشاركهم في ذلك الاحتجاج مدربو الفرق، وأحدهم مسلم، وشخصيات أخرى اكتفوا بالوقوف، ولكنهم عقدوا الأيادي جميعاً مع الجلوس. ونحى لاعبون لفرق أخرى منحى آخر بالمكوث داخل غرف تبديل الملابس خلال السلام الجمهوري، وشارك في أساليب الإحتجاج الفنان الشهير ستيفي واندر، ومنشد السلام الجمهوري الأمريكي ريكو رافيل. وقد دخل الرئيس الأمريكي في مهاتراتٍ عدة، يهدد اللاعبين ويتوعّدهم بالفصل، يسب بألفاظٍ قذعة هؤلاء وسط ضحكات واستهزاء المترفعين البيض من بطانته.
وأوقف ترامب نادي كرة السلة من زيارة البيت الأبيض المتبعة، كيداً، ولكن رئيس النادي ستيفن كري كتب في تويتر أنه أعلن تردده في الذهاب للبيت الأبيض بسبب سياسات ترامب، وأنه بذلك فلا توجد زيارة، وإيقاف ترامب للزيارة لا معنى له. وشاهد المجتمع البريطاني والأمريكي كيف أن نجاج جيرمي كوربن رئيس حزب العمال في جمع صوت المهضومين والعمال في بوتقةٍ واحدة سلاحاً للتغيير بالديمقراطية، مما رفع معنويات جمهور بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي بجدوى الديمقراطية في مساندة مكارم الأخلاق من مساواة ورد حقوق، مثلما شاهد المجتمع العالمي هزيمة حركات التغيير الخائبة من جماهير دونالد ترامب وجماهير حزب "البديل الألماني" الهتلري في عراك السلطة تحت مظلة الديمقراطية
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