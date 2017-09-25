بنات السودان خارج الوطن .. بقلم: الطيب محمد جاده

ماكنت أرغب في أن أخوض في تفاصيل بنات السودان في الخارج ولكن أرى أن الأمر صار ملزماً فلعلي بذلك أن ينصلح حال بعضهن ، أندثرت كل القيم التي تتمتع بها البنت السودانية خارج السودان كالحياة والاحترام والأخلاق والعادات والتقاليد التي تربت عليها وسط أهلها ، إن البنت السودانية خارج السودان اليوم أصبحت تمثل عار علي سمعتنا التي كنا نتفاخر بها ، فالسوداني أصبح اليوم خارج السودان ذليل بفعل النظام أولاً وبنات جلدته ثانياً ، فالبنت السودانية وخصوصاً في الغرب انحرفت انحرافاً كلياً وإذا نصحتها تقول لك حرية هناك فرق بين الحرية والانحراف ولكن كثير من أبناء وبنات السودان يعتبرون الحرية هي الخروج عن المبادئ والقيم والأخلاق مما أصابهم العمي حتي لا ينظرون إلي سمعت أهلهم الغلابه الذين ينتظرونهم بفارق الصبر ولا يعرفون أن أبنائهم وبناتهم في الخارج حدث ولا حرج ، لا شك أن مستوى الأنحطاط يختلف من بنت إلى اخره ، إلا أنه توجد أسباب مشتركة ، ومن أهم هذه الأسباب أولاً التفكك الأسري بسبب الظروف الاقتصادية التي افتعلها هذا النظام اللعين وهو أخطر أسباب الانحطاط الذي فتك بالمجتمع تماماً كفتك السرطان والمخدرات ، إن جوهرة القيمة للمرأة هي الحياة والاحترام والاخلاق النبيلة فإذا فقدتها المرأة فعلي الدنيا السلام إلى . يجب على كل بنت سودانية خرجت من السودان لأسباب سياسية أو اقتصادية عليها مراعاة مبادئها وقيمها واخلاقها أولاً ثم مشاعر أهلها وسمعة وطنها ثانياً .
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