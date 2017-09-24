وقفة احتجاج بلندن لشهدائنا البواسل .. محمد علي ـ لندن
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في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2017م لبى عدد مقدر من السودانيين والسودانيات نداء تحالف القوى السياسية السودانية بالمملكة المتحدة وايرلندا الدعوة لتنظيم وقفة احتجاج وتظاهرة أمام سفارة النظام بلندن لتخليد ذكرى شهدائنا البواسل وإدانة جرائم النظام الدموية. وقد طالب المتظاهرون والمتظاهرات باسقاط النظام وتقديم أركانه للمحكمة الجنائية الدولية. وندد المتظاهرون بقضاء النظام الفاسد الذي يطالب باعدام الشرفاء، كما نادوا بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين. وهتف المتظاهرون ضد المذابح التي ارتكبها النظام في حق الشعب السوداني في كل أرجاء الوطن مثل دارفور ومذبحة معسكر كلمة التي ارتكبها النظام قبل يومين ومذابح جبال النوبة وسد الحمداب والنيل الأزرق وبورتسودان وشهداء مذبحة سبتمبر الشهيرة. نادى كذلك المتظاهرون بشعارات منها لا لإعدام الشرفاء وتلفيق التهم ضدهم نعم لوحدة قوى المعارضة لقيادة الإنتفاضة القادمة نعم لإسقاط النظام واستعادة السلام والديمقراطية في السودان وعاش نضال الشعب السوداني
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