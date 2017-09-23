كلمه تنزف وكثير من أبناء الوطن شاهد ما شاف حاجه .. بقلم: الطيب محمد جاده
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غرق ضمير الإنسانية في سبات عميق ودفن اولا في مجزرة جامعة أم درمان الإسلامية والان في معسكر كلمه و ألامة السودانية بأكملها من محاميين ومعلميين ومزارعيين وحرفيين وكادحيين وغلابة و نصف المعارضيين بل اغلبهم يتفرجون وكلاب السفاح يقتلون ، كل الضمائر تنام ثم تستيقظ في اللحظة الحاسمة إلا ضمير النازحين الغلابه وأبناء الهامش الشرفاء في بلادي التحية كل التحية لأهلي في معسكر كلمه للنازحين والرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين والتحية كل التحية لطلاب بلادي الشرفاء والعار كل العار للمحاميين والمعلميين وللشعب السوداني ، كلمه تنزف في أول جمعه من العام الهجري الجديد هؤلاء الكلاب لم يراعوا قدسية هذا اليوم المبارك وطلاب الهامش في الجامعات يصرخون وأنتم وراء الحقير ترقصو عارا عليكم أيها الجبناء سوف يأتيكم الدور يوماً ما .
اصبح الجلاد يبيع و يشترى في ضمائركم حتي ضمائركم ماتت واصبح طعم الزلة اشهى من عصير البرتقال عندكم ، كلمه تحترق بالزخيرة الحية والطلاب يعتقلون ويقتلون ويهانون ويعزبون والضمير السوداني يركد خلف الجلاد ، كلمه انتفضت و صرخت و علت الصوت وتقاوم و لكن ما من أحد يساند من أبناء مدينة نيالا الجبناء ، سودانيون مزيّفون و عقول جهوية لا تفقه سوى لغة العنصرية والقبيلة ، و احزاب وحركات اكثر من سكان مروتانيا اين انتم يا كذابين يا منافقين تدعون المعارضة من أجلهم وأنتم تنعمون بإسمهم في فنادق باريس وكمبالا واديس ولندن وغيرها من فنادق الغرب خمس نجوم لكن منذ اليوم لن تحتاج كلمه مساندتكم بل اكتفت بالمتبقي من كرامة ابنائها وطلابها . كلمه بعد ان خذلت من ابناء شعبها .. و بين كل قتيل ومعتقل تزدات العزيمة ، بكت الانسانية عليكم و المجتمع السوداني ينعى إنسانيته انسانية ضائعة تائهة في دوامة النذوات والخيانة ، عذرا يا كلمه فانتي والطلاب الشرفاء تحملون الجنسية السودانية لوحدكم . أبناء كلمه يناضلون وكلمه تبكي وتتألم ذنبهم انهم ولدوا في زمن الخيانة السودانية ، ولكنهم يسطرون اليوم بانفاسهم الاخيرة كلمات كبيرة بمعناها ستبقى خالدة في التاريخ السوداني ، و كوصمة عار على جبين ابناء السودان المنبطحيين .
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