اشكاليات الأوامر الدينية والاضطراب النفسي .. بقلم: د.أمل الكردفاني
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يواجه الطفل في المجتمعات الاسلامية اشكاليات عديدة نتيجة افراط ابويه في اجباره على القيام بطقوس دينية لا تستند الى متطلبات منطقية... بعض الاباء يوقظون الاطفال في الخامسة صباحا لأداء صلاة الفجر وربما يتبعون ذلك بالضرب ورش الماء لاجبار الطفل على الاستيقاظ فجأة.. وهذا السلوك يسبب خللا نفسيا لدى الطفل ؛ ينقله بدوره -عندما يكبر- الى ابنائه.
لكن ما سبق يعد أخف السلوكيات الاسلامية ضررا ، والأخطر منه اجبار الطفل الأعسر على استخدام يده اليمني... لن تتفاجأ وأنت في المجتمعات الاسلامية ان يرفض متسول ما تقدمه له من مال اذا قدمته له باليد اليسرى طالبا منك استخدام يدك اليمني ، فمنذ الطفولة يتم اجبار الطفل الاعسر على استخدام يده اليمنى . وبالتأكيد فإن الطفل رغم عدم وجود سبب منطقي لاستخدام يده اليمنى الا أنه يذعن لأوامر الكبار المتشددة والتي قد تقترن بزجر شديد من بعض الآباء المهووسين ، هذا ان لم يقترن كل حركة يستخدم فيها الطفل يده اليسرى بصفعة او وكزة من الكبار لتذكيره وتغيير سلوكه. أوردت قناة الجزيرة والكثير من القنوات والمواقع الالكترونية الآتي:
حذرت الخبيرة يوهانا زاتلر الآباء من إجبار طفلهم الأعسر على استعمال يده اليمنى، إذ يؤثر ذلك سلبا على مخ الطفل ومهاراته الذهنية، مؤكدة على ذلك بالقول إن الأبحاث العلمية في مجال الأعصاب أثبتت أن الطفل الأعسر الذي يدرب لاستعمال يده اليمنى لن يتحول إلى شخص أيمن عادي مطلقا.
وبدلا من ذلك أوصت زاتلر، وهي مديرة الجمعية الألمانية لتقديم الاستشارات والمعلومات للعسر بمدينة ميونيخ، الآباء بتوفير أغراض الحياة اليومية المناسبة لحالته وتدريبه على الوضعية السليمة عند استعمال يده اليسرى بشكل مبكر قدر الإمكان. لكن خبرا كهذا يعاني من مشكلتين الاولى مشكلة ضعف الانتشار فهو لن يصل الى الكثير من المسلمين ، والمشكلة الثانية أنه حتى وان وصل فسيواجه بفتاوى دينية متشددة . ففي موقع سؤال وجواب اورد الشيخ /محمد صالح المنجد هذه الفتوى:
في صحيح مسلم (2021) : ( أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : (كُلْ بِيَمِينِكَ ) قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ) . دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحقق ما ادعاه من عدم الاستطاعة التي اعتذر بها، لأنه تكبر على الحق ولم يلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذب في اعتذاره ، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد . وفي سنن أبي داود (33) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وروى مسلم (262) من حديث سلمان رضي الله عنه قال : ( نَهَانَا ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ) . وروى مسلم (2020) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) . وقد حذر الله تعالى من مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 .
ويمكن لمن يرغب الاطلاع على فتاوى أخرى كثيرة تشابه هذه الفتوى. منذ الطفولة يجبر الآباء المسمون ابناءهم العسر على استخدام يدهم اليمني بشكل يخالف أوامر الدماغ ، فيحدث للطفل ذلك الارتباك الكبير الذي يجعله يتصرف تصرفات مناقضة لإرادة جسده ... وكما قالت زاتلر فإن الطفل لن يكون أبدا طفلا طبيعيا في هذه الحالة. أيضا هناك أوامر اجبارية تؤدي الى أمراض نفسية عند الطفل..كالاجبار على القيام بطقوس الطهارة بشكل دقيق جدا ، فيلاحظ أن الكثير من الاطفال والمراهقين يعانون من الوسواس القهري عند الوضوء ، لأنه يعاني عند كل وضوء من تصور بطلان وضوئه بسبب ريح او عدم التأكد من تطهير أحد اطرافه بالماء..فيظل الطفل او المراهق يكرر عملية الوضوء وقد يستمر الوسواس القهري مع الشخص حتى يكبر ... عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.