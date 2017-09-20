رأس السنة الهجرية الاحتفال وين؟ .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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ماوراء الكلمات
(1)
قالوا لفرعون مين الفرعنك علينا؟فاخذ فرعون نفساً عميقاً ثم قال الاعلام والاعلاميين هم السبب...ملحوظة التعميم لا يحوز.فليس كل الاعلام والاعلاميين مع فرعون. (2) من قبل طالب بعض النواب بالبرلمان.برفع الدعم عن المحروقات لمكافحة التهريب الى دول الجوار..واليوم ذات النواب او أشباههم يطالبون برفع الدعم عن الدقيق وايضا لذات السبب وهو مكافحة تهريب الدقيق او بيعه فى السوق السوداء..ومن زمن ليس بالقصير عندى سؤال يقف فى حلقى.والسؤال يقول ماهو وجه الشبه بين اولئك النواب والبصيرة أم حمد؟واكيد هناك وجه شبه.ولكنه راح لى فى الموية.كما راح للنواب ايضاً. وأيها النواب صوموا تصحوا.اى صوموا عن المطالبات الخرقاء.البلهاء التى يجب لا تصدر من نائب برلمانى.يفترض أن يملك القليل الذكاء.لا الكثير من الغباء.. (3) حتى تاريخ اللحظة والتى نقف فيها فى صف الرغيف.لم يخذلنا جميع المبرراتية الذين عزوا اسباب ازمة الرغيف الى قلة العاملين بالافران.او كثرة الطلب على الرغيف.ولا توجد ازمة فى الدقيق.!والحمدلله لم يخرج علينا احدهم مرتديا بدلة او جلابية سقراط ويقول كما قال سقراط(الاخلاق أهم للانسان من خبزه وثوبه)ومعذور السيد سقراط فقد قالها لزمان غير زماننا. (4) أحسب أن ذلك الشاعر أخطأ عندما لدغته عقرب ناشطة سياسياُ فقال(حب الاذية من طباع العقرب)ولا اعرف ماذا حدث له بعد تلك اللدغة.ولكنى أعرف ان مصل العقارب فى ولاية شقيقة يبلغ 400جنيه.كما اعلم أن حب الاذية إنتقل من العقرب الى حزب المؤتمر الوطنى الذى لدغنا كثيرا جداً. (5) لدينا فى السودان أسماء وشخصيات وكيانات.صعب جداً ان تفك إرتباط بعضها عن بعض. منهم الثنائيات مثل ثنائى العاصمة وثتائية ميرغنى المامون واحمد حسن جمعة.ومشروع الجزيرة والمناقل,وترعتى كنانة والرهد(عليكم الله الترعتين ديل اخبارم شنو؟زمن طوويل اخبارم مقطوعة مننا)والبروف مامون حميدة والاستثمار الصحى.وليس اخراً المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية. (6) الخميس القادم هو رأس السنة الهجرية الجديدة.1439ه.ولكن وحتى تاريخ اللحظة.لم أشاهد او أسمع إعلان تلفزيونى او إذاعى يدعو لحضور الحفل الغنائى الساهر الذى يحيه فنان السودان الأول الطرطور فلان االفلانى مع العشاء الفاخر.وإنى لإستغرب من أمة تهتم ياعياد الاخرين,,وتتجاهل الاهتمام بمناسباتها الدينية.وانا هنا لا أدعو لاقامة حفلات غنائية ولكنى أدعو لإستثمار إجازة السنة الجديدة فيما ينفع الجيل الحالى والقادم. (7) إذا كان الاب لا يقرأ كتاباً ولو مرة واحدة فى كل عام.وإذا كانت الام شاطرة جداً فى قراءة رسائل الواتساب فقط.وإذا كان الخال لا يقرأ إلا رسائل الماسنجر.وإذا كان العم لا يقرأ إلا فاتورتى المياه والكهرباء..فكيف تريدون جيلاً يحب الكتاب ويعشق القراءة والاطلاع.؟. فازرع كتاباً تقطف قارئً. (8) جميل جداً أن تقوم الحكومة.بجمع السلاح من جميع الذين لا يملكون الحق فى حمله. ولكن الاجمل ايضاً أن تذهب الحكومة بعيداً وتجمع او تنزع السلاح ولو كان (مطاوى وسيخ وطوب )من ايدى الوحدات الجهادية بالجامعات.بل ونذهب بعيداً وندعو الى تفكيك مثل هذه الوحدات.ومافائدة هذه الوحدات الجهادية بعد أن اصبحنا نهرول كثيراً الى امريكا التى تدرب لها من قبل الكثيرون؟.وإقمنا علاقات ممتازة مع روسيا التى دنا عذابها(برغم أن عذابنا قد دنا اكثر من عذاب روسيا)؟بل مافائدة الوحدات الجهادية إذا كنا غاب قوسين او أدنى من التطبيع مع الكيان الاسرائيلى الصهيونى.؟ لاحظ كثيرون من الاسلامين لا يرون أى غضاضة واى ذنب واى عار فى التطبيع مع المغتصب للاراضى الفلسطينية وهى اراضى عربية وإسلامية وفيها القدس الشريف و المسجد الاقصى. (9) الحرية تهرب وتنفر من الضعفاء والجبناء.وتحب وتعشق الاقوياء والشجعان.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه..وعجل لهما بالنصر وبالفرج..وردهما سالمين غانمين للقراء.. /////////////////