أكاذيب ابن خلدون ضد الاسلام وضد العرب دفاعا عن الترك .. بقلم: طارق عنتر
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مجد ابن خلدون الترك و الرق و قرنهم برفعة و عزة الاسلام. كما انه اشاع ان البدو و الرعاة الذين قاموا بتخريب افريقيا و ووصفهم باحط الاوصاف هم من العرب و تجاهل تماما ان الترك هم البدو الرعاة الغزاة و نزحوا و نهبوا الجزيرة العربية و الهلال الخصيب و منه اغاروا و غزو و نهبوا شمال افريقيا بإدعاء أنهم عرب منذ عام 1800 ق م أي قبل الإسلام 24 قرنا كاملة. لقد قام ابن خلدون بزرع الفتنة بين الشعوب الافريقية و العالم ضد العرب و شوه صورة العرب الغير موجودون اساسا في افريقيا و لم يكونوا فيه لا بدو و لا رعاة كما ادعي. و بينما اساء للعرب فأنه حمل كل اوزار الترك علي العرب و اضاف ان مجد الاسلام من الترك. و لم يقم ابن خلدون بذلك عن طريق الخطأ او الجهل بل كان متعمد فيما فعل و كتب و كذب. كما يتضح انحياز ابن خلدون للترك بانه لم ينقد تاريخ التوراة الملفق و بواسطة اليهود و هم اصلهم من اصل ترك بل انه حتي لم يشير لذلك الاصل او هذا الاحتمال علي الاطلاق. و ظل ابن خلدون في ترديد مقولة الاسرائيليات و ذلك طعنا في بني اسرائيل و هم من العرب من اليمن. و لو ان ابن خلدون عربي من اليمن و عالم لعلم ذلك بكل تأكيد و ميز بين بني اسرائيل العرب و بين اليهود الترك كما جاء بوضوح في القرآن الكريم. وجد ابن خلدون -الذي عاصر المماليك في مصر- أن اختراق الشعوب التركية لقلب العالم الإسلامي، وهيمنتَها العسكرية على زمام الأمور فيه، كان "عناية من الله تعالى سابقة، ولطائفَ في خلقه سارية"، فكتب: "حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف، ولبستْ أثواب البلاء والعجز، ورُمِيت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسيّ الخلافة، وطمسوا رونق البلاد، وأدالوا بالكفر عن الإيمان، بما أخذ أهلَها عند الاستغراق في التنعُّم، والتشاغل في اللذَّات، والاسترسال في الترف، من تكاسُل الهمم، والقعود عن المناصرة، والانسلاخ من جِلدة البأس وشعار الرجولية. فكان من لطف الله سبحانه أنْ تداركَ الإيمانَ بإحياء رمَقه، وتَلافى شمل المسلمين بالديار المصرية، بحفظ نظامه، وحماية سياجه، بأن بعث لهم من هذه الطائفة التركية، وقبائلها العزيزة المتوافرة، أمراء حامية، وأنصارا متوافية.. يدخلون في الدين بعزائم إيمانية، وأخلاق بدوية، لم يدنِّسها لُؤْم الطباع، ولا خالطتها أقذارُ اللذات، ولا دنَّستها عوائد الحضارة، ولا كسَر من سورتها غزارةُ الترف.. فيسترشح من يسترشح منهم لاقتعاد كرسيِّ السلطان، والقيام بأمور المسلمين، عناية من الله تعالى سابقة، ولطائف في خلقه سارية. فلا يزال نشءٌ منهم يردف نشء، وجيل يعقب جيلا، والإسلام يبتهج بما يحصل به من الغَناء، والدولة ترِفُّ أغصانُها من نضرة الشباب." (تاريخ ابن خلدون، 5/428). وقد عبَّر ابن خلدون -وهو اليمنيُّ الجذور و بالتأكيد من الترك ليس من العرب او من بني اسرائيل - عن عمق أساهُ لأن العرب فقدوا روحهم المتوثبة وفتوتهم الأولى، بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم شملهم، وأحال حياتهم من حياة الانتحار الجماعي في اقتتال بين القبائل دون غاية أو رسالة أخلاقية، إلى حياة التوحيد والوحدة والجهاد، لبناء عالم أفضل لهم وللبشرية. والسبب في هذا التراجع -في تحليل ابن خلدون- هو إهمال العرب لمصدريْ قوتهم، وهما الرسالة الإسلامية والعصبية الاجتماعية. لكن ابن خلدون -وهو المسلم المتجاوز لحدود الانتماء العرقي- كان مغتبطا بأن التُّرك سدُّوا مسدَّ العرب في قيادتهم لمسار الحضارة الإسلامية، بعد أن خَبَت وهجُ الروح التي حرَّكت العرب الفاتحين في صدر الإسلام. لقد كان ابن خلدون خدعة ضخمة انطلت علي العرب و علي المسلمين و علي كافة الشعوب و حتي علي خبراء التاريخ و الاجناس و علم الاجتماع. و يجب اعادة النظر في كل كتاباته التي يعتد بها بلا مبرر علي سوي انعدم التدون خلال فترة الانهيار الطويل الذي اصاب كل المنطقة نتيجة لهيمنة الترك علي السلطة و استيلائهم علي الاسلام و تشويهم للدين و التاريخ. http://wp.me/p1TBMj-bS
Best regards Tarig M. M. K. Anter, Mr. Khartoum, Sudan.
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