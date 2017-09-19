البندول داء ام دواء؟ .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1)
الانثى العصرية تطيل أظافرها.لتخفى أنيابها ولسانها.وهما أشد خطراً من الاظافر.. (2) مازلنا نحلم وسنظل نحلم بوطن يسع الجميع.لا حزباً (يبلع )الجميع..فمن رابع او خامس او عاشر المستحيلات أن تختصر وتختزل الوطن فى حزب واحد. (3) نحن لا نزرع الشك.نحن نزرع الحقيقة.ثم نزرع المخدرات بديلاً للخضروات.او(الخدروات كما نقول).والحقيقة تقول أن الاغلبية منا صارت تبحث عن الثراء السريع..ولو هلك كل الشعب السودانى.. (4) حملت لنا الاخبار حملاً ثقيلاً على النفس.والخبر يقول أن والى البحر الاحمر الاستاذ على احمد. إستطاع أن يزور تركيا.البعيدة جغرافياً.ولكن هل يستطيع الوالى زيارة حلايب القريبة جغرافيا.؟ السودانية الاصل والمغتصبة مصريا؟فهل يفعلها الرجل ويزور حلايب؟.بل و ينقل مقر حكومته الى محلية حلايب السودانية.ويدير كل شؤون ولاية البحر الاحمر من حلايب؟. أتمنى.احلم .أتعشم ذلك. (5) نقيق الضفادع اراه تجلا وتجمل.واصبح بالنسبة لى أكثر جاذبية من أصوات أغلبية المغنواتية.الذين يسببون لنا الصداع المزمن.ولم تعالجه ألف ألف حبة.. والغريب ان من يسبب هذا الصداع.مغنواتى يُدعى (البندول)!!وهذا (البندول)لا اعرف ماهى انواع الامراض التى يريد علاجها؟والغريب أن يصبح (البندول)دواء وداء.. (6) المفاوضات تجعل الوضع على ماهو عليه.برغم أن هناك وفد قائم واخر حائم.ووفد طالع ووفد نازل.ووفد لديه الرغبة فى التحاور..ومسهلين ووسطاء حائرون.وإعلاميون وصحفيون ينظرون الى افواه المتحاورين ليخرجوا منهم بكلمة او تصريح او تلميح. وثمن هذا المفاوضات يدفعه الشعب.طال الزمن او قصر. (7) إنخفاض سعر الدولار امام الجنيه السودانى..شئ لا يدعو للسعادة ولإقامة الافراح والليالى الملاح..بل هو شئ يدعو للحزن.والشئ الذى يدعو للسعادة والفرح.هو عودة الجنيه الى ماقبل قيام ثورة الانقاذ الوطنى. (8) اقوال آل المؤتمر الوطنى.تتغير وتستبدل بعد تهميشهم او تهشيمهم اوضعهم جانباً.او بعد مغادرتهم (المجموعة)عند ذلك يبدأون فى نقض غزلهم إنكاثاُ.والاقتصادى دكتور عبدالرحيم حمدى مثالا لذلك. وتتوالى الاحداث.وبالامس وعبر جريدتنا الجريدة قال القيادى بالمؤتمر الوطنى وجدى عبدالباقى.عن المؤتمر الوطنى..أكثر مماتقوله المعارضة عنه.ثم تبرأ من الحزب..من القادم.الذى يريد الانسلاخ؟ (9) الوزراء والولاة وكل من يتولى شأن من شؤوننا.يجب أن يتم إختيارهم بعناية شديدة ومركزة. وإلا أصبحوا مثل اغلب اصدقاء الفيس بوك .كثرة بلا فائدة .إلا من رحم ربى. (10) السودان والذى فيه من الثروات المعدنية من ذهب وفضة ونحاس وياقوت ومرجان واحجار كريمة .جعلته يتفوق على مغارة على بابا.ويتفوق عليها ايضا فى عدد الحرامية.فاذا كانت مغارة على بابا داهمها اربعين حرامياً.فالسودان داهمه كم هائل من الحرامية.ولو فاضى وماعندك حاجه تعملها اقعد وأحسب عدد الحرمية الذين إستولوا على ثروات البلاد وهربوها الى الخارج؟ (11) لا تستغرب ولا تستعجب ولا تندهش ولو إندهاشة (نص كم )دعك من إندهاشة (كم طويل) عندما تسمع أو ترى رئيس وزراء الكيان الاسرائيلى.النتن ياهو.وهو يقول لا توجد مشكلة بيننا وبين بعض الاحزاب السودانية التى تود التطبيع معنا..نعم هناك مشكلة بينها وبين الشعب السودانى.وهذه بالطبع مشكلة داخلية لا علاقة لنا بها..ومايهمنا هو التطبيع.ولقد صرنا شركاء فى الانسانية.!!..واخيراً إتضح لنا أن تل ابيب تُلبى اشواق كثير من الرؤساء والحكام العرب والمسلمين والسياسين والاحزاب. (12) إستوردت الحكومة(إتحادية او ولائية))سيارات الاسعاف.ثم وضعتها قى شوارع مكتظة باشكال السيارات والرقشات والكارو والبشر.فلماذ يمارس سائقو هذه المركبات (الغتاتة) ولا يفتحون الشارع لسيارات الاسعاف.؟ (13) تصريحات المسؤولين هى بضائع الموتى التى يريدون تسويقها للمواطنين.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين..