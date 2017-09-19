منظمة نسوة اللندنية تدشن كتاب السودان التفرّد والسّماح .. محمد علي ـ لندن

التفاصيل نشر بتاريخ: 19 أيلول/سبتمبر 2017 الزيارات: 16





أقامت منظمة نسوة اللندنية في أمسية الأحد الموافق 17 سبتمبر 2917م، أمسية ثقافية جمعت فيها كل مكوناتها من نادي السينيورز والشباب والنساء من عضوات المنظمة. وبالرغم من أنه كانت في ذلك اليوم عدة فعاليات اجتماعية إلا أن حضور ندوة نسوة كان مشرفاً. والتئم الجميع تحت عبق البخور السوداني وأريج القهوة المعتقة والأطباق السودانية الأصيلة. وقد بذلت عضوات منظمة نسوة بما فيهن أمينتها العامة السيدة سهير شريف جهداً كبيراً لانجاح الأمسية وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للترفيه عن الحضور والترحيب بهم من شياب وشباب من الجنسين حيث عادل الحضور النسوي الحضور الرجالي وكان من ضيوف الشرف القادمين من السودان كل من سعادة السفير عمر الشيخ ورجل الأعمال السيد صلاح أبشر. وبعد أن تبادل الحضور السلام والمجاملات التقليدية، بدأ الجزء الثقافي من الأمسية.

قدم فيها الأستاذ سليمان ضرار استعراضاً لكتاب "السودان .. التفرد والسماح" وهو أطروحة في حب الوطن من تأليف الأستاذ الطيب علي عبدالرحمن. وذكر ضرار بأن المؤلف معلم تخرج في كلية التربية بجامعة الخرطوم، وحصل على عدة دبلومات عالية وعمل في عدة مناصب تربوية وثقافية وله اسهامات في الكتابة والتأليف منها كتاب حنتوب الجميلة. وأضاف بأن هذا الكتاب الذي يتحدث عنه يصلح لأن يكون مقرراً للمدارس الثانوية في التربية الوطنية. بعد ذلك استعرض الأستاذ ضرار محتويات الكتاب فقال: إن الكتاب يسرد تاريخ السودان منذ عهد الحضارة الكوشية ومملكة مروي والتاريخ النوبي القديم، كما يبرز الآثار التاريخية الشاخصة لليوم والتي لا زالت تحيّر علماء التاريخ والآثار لما فيها من ابداع رغم أنها شيدت في أقدم العصور حين لم تكن هناك معدات وآليات تساعدهم على بنائها، وأشار إلى أنها مخزون سياحي يمكن الاستفادة منه والاستثمار فيه. كذلك تعرض المؤلف للتنوع الثقافي السوداني الذي يعتبر ثراءً للسودان وليس نقيصة فالسودانيون متوحدون برغم هذا التنوع، وتحدث المؤلف عن معدن الإنسان السودان النقي الذي يتجسد في بساطته وأمانته، وأن السودانيين يفتخرون بأنهم سودانيون في تناغم مجتمعي. كذلك تعرض المؤلف للتطورات الدستورية في السودان عبر كل الأزمان. وتناول المؤلف سيرة الملوك والمكوك والسلاطين والأمراء والنظار والمشائخ ودورهم في المجتمع كما سرد أسماء رؤساء الدولة. وذكر الأستاذ ضرار بأن المؤلف تناول رمز وشعار الدولة ونشيدها الوطني وعلمها. كما تعرض لمناهضة السودانيين للاستعمار عندما تكالب عليه المستعمرون بعد الثورة الصناعية في أوربا. واحتفى المؤلف بجسارة الأبطال السودانيين وذكر بعض الشخصيات التاريخية التي ساهمت في النضال الوطني. كما استشهد بأشهر معارك التحرير التي خاضها السودانيون ضد الاستعمار. كذلك تناول المؤلف أبرز النماذج الحداثية التي تواكب العصر لتقدم السودان. ولم ينس المؤلف خيرات السودان فذكر أنه غني بالثروات الزراعية والمعدنية والحيوانية وقبل ذلك بالقوى العاملة المؤهلة والخبيرة المتخصصة في كل المجالات. واستعرض المؤلف أبرز مباني السودان ومعانيها، وبعض المدن السودانية وأدوارها في الحياة السودانية، كما ذكر بعض الشعراء السودانيين الذين احتفى بهم. وبالنسبة للمرأة السودانية فقد أفرد لها المؤلف مساحة مقدرة تقديراً لدورها النضالي والبطولي عبر التاريخ، ومساهمتها الفعّالة في نهضة الوطن وتربية الأطفال ليسهموا في بناء وطنهم ووقوفها مع الرجل في السراء والضراء ومساهمتها في تشجيع الرجال على الدفاع عن وطنهم بالشعر والغناء، وقال إن المرأة السودانية هي زينة الوطن وذكر بعض الشخصيات النسائية التي ساهمت في تقدم السودان سواء في العمل السياسي أو التعليمي أو الاجتماعي. كذلك تعرّض المؤلف للعادات السودانية السمحة والأدب الشعبي وتأصيل أنبل القيم. وختم الأستاذ ضرار بأن هذا الكتاب يغرس في السودانيين حب الوطن والمواطنة والإنتماء والولاء له، وبعد نهاية حديثة طرح بعض الحضور أسئلة ومداخلات وأثنوا على الكتاب وتم شراء كل الكتب التي كانت موجودة.

انتهت الأمسية وخرج الجميع وهم وهن مسرورين بعد أن قضوا سهرة اجتماعية وثقافية أنستهم هم الاغتراب والابتعاد عن الوطن.