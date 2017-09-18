أنت مامجبور علينا ونحن مامجبورين عليك .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ماوراء الكلمات
(1)
يقولون الصبر مفتاح الفرج.والصبر صادقناه.وعرفنا وعرفناه.وعاش معنا وتعايشنا معه.مانبحث عنه هو المفتاح. (2) الفضائح تملك قدرات خارقة .فهى تشق طريقها بكل سهولة ويسر.الى كل عين عمياء وأذن صماء.بل ويشمها الذى فاقد لحاسة الشم. (3) تناول البصل او الجذر قد يساعد فى تقوية البصر..ماذا عن البصيرة التى يفقدها كثير من حكام ورؤساء دول العالم الثالث؟ (4) وسائل الاتصالات الحديثة دمرت وقضت على أخطر اشياء كانت تميز كل أنثى..انها قضت على الخجل والحياء الانثوى.ومواقع التواصل الاجتماعى اصبحت ملئية (بالفت واللت والعجن الانثوى)الذى لم نكن نراه متفشيا كما هو اليوم. (5) السلم الموسقيى الخاص باغنياتنا السودانية. تسلقه فى غفلة وطيبة منا.بعض الفنانين المصريين .وإستولوا عبره على كميات من أغنياتنا وخاصة أغنيات الاستاذ محمد وردى. (6) المؤتمر الوطنى هو عقوبة مغلظة لنا.على ذنوب إرتكبناها.ولكننا لا نتذكرها.منها التفريط فى الديمقراطية.مهما كان شكلها ولونها وحجمها ومقاسها وحاملها والمحمولة اليه.اقصد الديمقراطية الثالثة التى فرط فيها الامام الصادق المهدى.وديمقراطية ناقصة خير من شمولية او ديكتاتورية تامة.بالمناسبة هل الشعب السودانى لا يصلح للدمقراطية؟ام أن الديمقراطية لا تصلح له؟وأجلس وبهدؤ أحسب عدد سنوات الحكم العسكرى مقابل الحكم المدنى.. (7) نفترض ان امريكا إضافت بعض المحسنات لنواياها (وبيضت النية)ورفعت العقوبات عن الشعب السودانى التى إستمرت 17عاما حسوما.فمتى يرفع المؤتمر الوطنى يده عن رقاب الشعب السودانى.ويرخى قبضته التى إستمرت 28عاماً؟وبقدرة قادر اصبح شعارنا.أقضوا حوائجكم بالامريكان. (8) سد الاعوج بولاية النيل الابيض.قالت وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء.أنها سلمته (صاغ سليم)لا (فيه شق ولا فيه طق)ولا يوجد حوله فأر مثل الفأر الذى هد سد مأرب.ولكن ولاية النيل الابيض لم تقم بالصيانة الدورية له.يعنى ان ناس الموارد المائية رموا الكرة فى ملعب دكتور موسى كاشا..وبالامس إدارة الاقتصاد بولاية الخرطوم. وبعد أن كلفت نفسها فوق طاقتها وقامت بجولة ميدانية على مخابز الولاية.قالت أن أزمة الخبز سببها غياب العاملين بالمخابز.ولم يرجعوا بعد من إجازة عيد الاضحى..وأنت تعلم ياعزيزى القارئ أن عامل اليومية يتمنى ولو بالمراد ان لا يمرض.دعك من أن يذهب فى إجازة(طول بعرض). وأن قوت يومه يتوقف على يوميته التى ينالها اخر اليوم.فمن أين له ترف الاجازات الطويلة؟ ولكنها(عادة التبرير) لدى اغلب المسؤولين(وهم يعنى حيشتروها ماهى ملصقة فيهم)وانه تبرير فطير لا يسمن ولا يشبع من جوع..فالازمة ليست ازمة عمال.إن الازمة فى الادارة..الادارة التى تريد أن تتملص من المسؤلية وتلقى بها على طرف ثان.والطرف الثانى يلقى بها الى طرف ثالث. وهكذا يتم تدوير الازمة.حتى تصبح مع مرور الايام والليالى (شئ عادى)ويتقبلها الناس.ويتعايشون معها مثل صفوف الخبز بولاية القضارف التى بدأت منذ نهاية شهر رمضان.ومستمرة حتى تاريخ هذه اللحظة.وإذا كانت الاستاذة اخلاص نمر تدعو (وعلى الريق)لاستقالة والى النيل الابيض.دكتور موسى كاشا.فاننا نشاركها الدعوة ونطالب بإستقالة والى القضارف المهندس ميرغنى صالح..وهو وال بالانتساب! مثله مثل الطالب المنتسب الى اى جامعة.من حقه ان يحضر يوم ويغيب شهور.وهو ذات الشئ يفعله والى القضارف يحضر يوماً ويغيب اياماً.ويبدو لى أنه زاهد فى حكم الولاية..ولكنه مجبور على الحكم..وإستقيل ياوالى القضارف أنت مامجبور علينا ونحن مامجبرين عليك. (9) كلما ضاق هامش الحرية.الذى هو مثل(سم الخياط)كلما إتسع نطاق الحكم الشمولى والتسلطى. وزاد غروراً وعنجهية..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين للقراء والمحبين..