شرطة مباحث التموين .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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ماوراء الكلمات
(1) ايها السادة المسؤلين.أن ابراجكم العاجية العالية.لن تقربكم من الله زلفى.بل هى تبعدكم كثيراً عن نبض الشعب. (2) ثورة الانقاذ الوطنى هى المصيبة التى أفرخت كل المصائب المتتالية.والتى لا نرى نهايتها .حتى ولو تم رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السودانى. (3) بعض الجهات الحكومية (شاطرة جداً وفالحة شديد)فى تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية..فلماذ لا تستعين بها حكومة المؤتمر الوطنى فى تنظيم فوضى الاسواق؟ والحكومة التى افلحت فى الحد من الاتجار بالبشر.لماذا تفشل فى محاربة الاتجار بقوت الشعب من دواء وغذاء وغيره؟ (4) الفرق بينى وبين المؤتمر الوطنى والمخبول..إننى لم أزل أملك بعض من قواى العقلية.. و(معقولة بس)تقوم الحكومة برفع سعر جوال القمح.كى تحارب بذلك السوق السوداء للدقيق. إذاً ماهى وظيفة الامن الاقتصادى؟ام أن الأمر يتطلب تكوين وإنشاء شرطة مباحث للتموين.؟ وكل حاجة وإلا الرغيف. (5) المدعى للغناء الشاب(نقط نقط)هو دليل من (بعدو ماداير دليل)على فساد ذوق جيل بحاله.وايضاً معه بعض الجيل القادم.وبعد موت محمود عبدالعزيز ونادر خضر.وإختفاء كثير من الاصوات الجميلة.فمن حق احمد الصادق أن يكون (قيصر الغناء السودانى)! واللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. (6) عزيزى المواطن.قم تحرك..ولا تدع الفاصل المدارى الذى يتراجع احياناً ويتقدم أحياناً.لا تدعه أن يكون أفضل منك.أنت الذى إستمرأ السكوت.والوقوف والبكاء على الاطلال.من أطلال سكك حديد السودان واطلال مشروع الجزيرة.واطلال النقل النهرى او البحرى او الجوى.او اطلال مصلحة النقل الميكانيكى.التى كانت تقوم بصيانة كل سيارات الدولة.وغيرها من الاطلال المحفورة فى تلالفيف الذاكرة.وإذا لم تستطع أن تكون مثل الفاصل المدارى الذى يمنح لبعض الولايات المطر وللبعض الاخر السيول والرياح.فعليك أن تتشبه به فى التقدم والتراجع.وهى مرحلة أفضل من السكوت والصمت. (7) زعموا أن احد رؤساء دول العالم الثالث.تاه فى احدى فيافى بلاده .وإثناء ساعات التيه هذه وجد اعرابى جالساً فى خيمة من صوف الغنم.ويشرب فى شراب شبه مسكر.وبعد ان القى الرئيس السلام على الراعى..قدم له الراعى.قدحا من ذلك المشروب..وشرب الرئيس منه.ثم قال للراعى أتعرف من أنا؟فقال الراعى لا والله. فقال الرئيس انا احد العاملين بمكتب الرئيس..فابستم الراعى وقال اهلا وسهلا بك. ثم ناوله قدحا ثانيا.فشربه الرئيس وهز رأسه من الانتعاش.وقال للاعرابى أتعرف من أنا؟فقال الاعرابى لا والله.فقال الرئيس أنا مكتبى بجوار مكتب الرئيس..فقال الراعى اهلا واسهلا بك وبمكتبك..وناوله قدحاً ثالثاً.فشربه الرئيس وإبتسم حتى بانت نواجذه من لذة المشروب..وقال للاعرابى أتعرف من انا؟فقال الاعرابى لا والله.فقال الرئيس أنا مدير مكتب الرئيس!!وهنا قام الاعرابى وأخذ باقى المشروب من امام الرئيس ودلقه اى دفقه على الارض..وهنا سأله الرئيس لماذا دلقت المشروب؟ فقال الاعرابى.عندما شربت القدح الاول قلت أنك احد العاملين بمكتب الرئيس.وعندما شربت القدح الثانى قلت أن مكتبك بجوار مكتب الرئيس.ولما شربت القدح الثالث قلت أنك مدير مكتب الرئيس.وخشيت أن تشرب القدح الرابع وتتدعى أنك الرئيس!!وأنا والله ماناقص مشاكل.وكفاية كدا وماتجيب لينا الهوا البارد!! (8) كلما تكاثر أعدائك عدداً وعدة..فتأكد ان لك قيمة كبيرة فى دواخلهم..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج..والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين..