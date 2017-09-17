الحقوا السودان قبل فوات الاوان .. بقلم: الطيب محمد جاده
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يعاني السودان اليوم جملة من المشاكل أزمة اقتصادية وفوضى سياسية وانفلات أمني بالإضافة إلى توترات قبلية وكل هذه المشاكل بسبب نظام الكيزان الذي أشرف على هندستها وإخراجها ، لم يقدم هذا النظام خيراً قط للسودانيين ولم يسهم إلا في صناعة وإنتاج الأزمات علي رأسها العنصرية القبلية ، في ظل هذا النظام نشأ وترعرع شيطان الفساد وبات سرطاناً ينهش في الجسد السوداني العليل ومعه نمت دولة الفساد والمحسوبية وليس غريباً أن يكون ترتيب السودان رقم 166 بين 168 دولة في قائمة الفساد التي تعدها منظمة الشفافية الدولية أي أنه بين أكثر ثلاثة دول فساداً في العالم وبسبب الفساد والحرب التي يشنها النظام ضد الهامش وسوء الإدارة يعاني المواطن السوداني نقصاً حاداً في ضروريات الحياة . النخبةالسياسية هي التجسيد الحي لكل التناقضات التي يعيشها السودانييون وهي وليدة الفساد وصانعته في الوقت نفسه انشغلت هذه النخبة بمضاعفة مكاسبها وثرواتها وتركت أغلبية الشعب يئن من الفقر و غياب الأمن ونقص الخدمات الضرورية. لم تتكاتف هذه النخبة لخدمة المواطن البسيط بل تناحرت أحياناً وتواطأت في أحيان أخرى من أجل اقتسام السلطة والثروة والنفوذ .إلا أن مشكلة السودان لا يمكن حلها في ظل تمسك الاحزاب السياسيه المعارضة والحركات الثورية بالعنصرية القبلية وفيظل هذا الوضع المتردي يظل السؤال قائماً وهو هل يمكن إنقاذ السودان وكيف ؟ في سبتمبر من العام 2013م قدّم السودانييون أنفسهم الإجابة بعد أن انطلقوا في تظاهرات حاشدة تطالب بأسقاط النظام الفاسد لكن للأسف لم يحرك أي حزب معارض هذه الانتفاضة الجماهيرية التي تعامل معها النظام بوحشية وراح ضحيتها المئات من المواطنين .
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