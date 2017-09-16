رباطة الكيزان يقتلون الطلاب والمعارضة يتفرجون .. بقلم: الطيب محمد جاده
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كل الأدلة تشير الى ان رباطة الكيزان هم من قتل طلاب جامعة أم درمان الإسلامية وليس هذه اول جريمة يرتكبها الرباطة فهناك جــرائم اخرى اقترفتها تلك الكلاب الضالة ضد أبناء الهامش في الجامعات السودانية ، ومن المؤسف جداً أن هذه الكلاب هم من أبناء الهامش أيضاً فقد تجد منهم من يكون أهله في معسكرات النزوح أو في إحدي دولة الجوار لاجئين بسبب هذا النظام وهو من المدافعين عن النظام بحفنه من الجنيهات السودانية التي فقدت قيمتها في ظل تدهور الاقتصاد السوداني بسبب انهيار المشاريع وفصل جنوبنا الحبيب . فعملية تصفية كوادر الأحزاب السياسية المعارضة والحركات التي يقودها النظام قد تؤدي إلى تقسيم السودان أن شئنا أو أبينا ، جنوب السودان أصبح دولة ودارفور في المرحلة الأخيرة من الانفصال وجنوب كردفان والنيل الأزرق علي الأبواب وقد يدخل الشرق حلبة السباق قريباً ،
ولا يزال رباطة الكيزان يشكلون تهديداً على طلاب الهامش الملتهب في الجامعات السودانية وخصوصاً جامعات السنتر اي العاصمة الخرطوم في صمت رهيب من جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية ودون محاسبة الجناه ، إلي متي يقتل الطلاب وبعد اسبوع او اسبوعين من الحدث يكون الأمر عادي ، أين اختفت قضية أبناء دارفور في جامعة بخت الرضا ؟ يبدو ان حكومة البشير قد تستمر في تصفيتها لطلاب أبناء الهامش وخصوصاً أبناء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من اجل إرهابهم وكسر شوكة الحركات المسلحة المهزوزة أصلاً بدواعي عنصرية ، الحكومة مصرة في حملتها حتى تقضي علي اخر طالب من طلاب الهامش ، فهذه رسالة أوجهها علي جميع طلاب الهامش عليكم بترك الجامعات والتوجه إلي منازلكم من أجل سلامة أنفسكم لأن الأحزاب السياسية المعارضة والحركات الثورية التي تحملون شعارها لا تعير لكم اهتماماً بقدر ماهي مشغولة في مصالحها الشخصية .
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