الارهاب الصوتي في المساجد .. بقلم: د.أمل الكردفاني
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يوم الجمعة هو يوم يشهد فريضة خاصة لها قداسة خاصة وهي صلاة يوم الجمعة..(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9)) سورة الجمعة. وهي فريضة خاصة لأن فيها خطاب وعظي دوري ، يعظ فيه الأئمة المسلمين عظة في دينهم ودنياهم . من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذه الفريضة صارت كارثة على المسلمين وغير المسلمين ، ليس فقط من خلال المواضيع الانصرافية التي يتخيرها الأئمة او المواضيع المخالفة للحقائق العلمية ، او حتى المواضيع الموجهة سياسيا لنصرة الحاكم بالله ، بل أيضا بتحول هذه الخطب الى ارهاب صوتي عجيب جدا.. ، نعم .. فالإمام الذي يبدأ خطبته بداية هادئة طيبة ، لا يلبث الا أن ينفجر في الصياح ، وهو ليس صياحا طبيعيا ، كلا ، بل هو صياح لا يصيحه الا المجانين ، يستخدم الإمام الصياح الذي يجرح السماوات والارض وآذان المصلين وآذان غير المصلين حتى يدميها ، صياحا لو وجه الى أسد لخاف وهرب من شدة الذعر وحماية لطبلتي اذنيه من الانفجار.. ويستمر هذا الصياح لمدة ساعة حتى تهلك ارواح المصلين منه ، ويصيبهم الصداع من علو الصراخ ، ولا يكادوا يستبينوا من قول الامام شيئا . لم اعرف أبدا ما السر في هذا الصراخ غير الحضاري والذي يشتت شمل السكينة التي من المفترض أن تبثها بيوت الله في الناس ، هل الغرض منه هو اقناع الناس بأن الإمام من الحادبين المدافعين عن دينهم؟؟ هل هو لجذب انتباه الانسان والجماد والحيوان اليه ، هل هو لتأكيد تشدد الإمام وأنه داعشي بامتياز ؟ ما الغرض من هذا الصراخ.. لماذا لا يستخدم الامام نبرة صوت طبيعية معقولة لبث افكاره ومواعظه للمخاطبين؟ فالصوت الهادئ هو الأكثر قدرة على جذب الانتباه والتركيز في روائع الكلم ، وقد قيل في المثل أن ارتفاع صوتك دليل على ضعف حجتك ، فهل يخفي الأئمة ضعف حججهم من خلال رفع أصواتهم؟ الإمام عندنا يمارث لوثته العقلية بأقوى ما يكون وهو يدعو صارخا بشدة على اليهود والنصارى وبني علمان ، ألا يمكن ان يدعو عليهم بصوت معقول ، هل الله سبحانه وتعالى ضعيف السمع؟ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شُرُفًا ، وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ ، فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا " .
ألم يسمع هؤلاء الأئمة هذا الحديث الذي ينهى عن الصراخ تهليلا وتكبيرا ناهيك عن الصراخ بمواعظ وخطب فقيرة المحتوى بئيسة الفكر؟ هناك بعض الأئمة وغالبا ما يكونوا من كبار العلماء اذا خطبوا في الناس ناسبوا أصواتهم وخفضوا بها ، وتسلسلت أفكارهم وانسربت كخيط الماء ، رقراقة مشبعة ، وعلى هؤلاء يقع عبء تدريب الأئمة على الأسلوب الحضاري لمخاطبة الآخرين مسلمين أم غير مسلمين. فقد انتشرت صورة الامام الصارخ حتى في الجدل بين طوائف ومذاهب المسلمين ، ولو دخلت الى اليوتيوب لتشاهد مناظرة بين السلفيين وغيرهم لما استطعت اكمال عشر دقائق منها للارتفاع الهائل في الصوت والصراخ الذي لا يراد منه سوى ارهاب الآخرين ، وكأن الإمام او رجل الدين يحارب طواحين هواء شيطانية . إن الصوت المنخفض علامة من علامات التحضر والرقي الانساني. ونختم قولنا بخير ختام بالآية التي تقول (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)) لقمان.
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