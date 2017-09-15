نحن الشعب المتميز فى .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1) أذا كنت تملك حريتك..فعليك الدفاع عنها. (2) سرقة احلام الشعوب.أكثر سوءً من سرقة ثرواته..والثروات يمكن إستعادتها. ولكن الاحلام يستحيل إستعادتها.فكم مرة سمعت و(على الريق) شعار نأكل مما نزرع.ونلبس مما نصنع.ولم نفلح إلا فى أن نشرب ممانزرع(الشربوت)مثال لاحدى المشروبات السودانية.وهناك مشروبات اخرى كثيرة ومتعدده.بعضها حلال.وبعضها حرام. (3) الحكومة تعتبر نفسها طبيباً نفسياً..والشعب هو المريض..ومعلوم ان من حق المريض أن (يفضفض)ويقول للطبيب كل ما يدور داخل عقله وقلبه.وكل مايشعر به.ولكن الحكومة لا تُعطى المريض هذه الفرصة.. (4) زمان كان اللص يكره القمر كراهية بلا حدود.ثم إمتدت كراهيته الى الكهرباء.واليوم تصل كراهيته الى كل وسائل الاتصالات الحديثة.التى جعلت الكثيرين والكثيريات يساهرون حتى ساعات الصباح الاولى فى(الفارغة والمقدودة.).لذلك ربما حول اللص نشاطه الى نشاط نهارى.. (5) نحن الشعب الوحيد فى العالم.إذا أردت أن تعرف أن احدى بناته متزوجة او غير متزوجة.فلا تنظر الى قسيمة الزواج.وانظر الى الحنة.فالحنة دليل على زواج البنت.والحنة قسيمة إجتماعية مبرئة للذمة.برغم أن بعض الخريجات الجامعيات وبعض شفع الروضة صرن يتحنن عند التخرج..ونحن الشعب الوحيد الذى يسمح لكل الوافدين واللاجئين بالعمل فى كل المجالات(فى المطاعم و اماكن المرطبات وصوالين الحلاقة وفى البيع والشراء وفى الاعمال الحرة)دون أن نسأله أين هويتك؟أين كرتك الصحى؟والبعض يعتبرهم خبراء أجانب !!لا يُسألون عما يفعلون.ولا يُسألون عن دفع ضريبة او جزية,مثلهم مثل اللاعبين الاجانب المحترفين بالدورى السودانى لكرة القدم.فلا أحد طالبهم بدفع الضريبة كما يحدث فى دوريات العالم من حولنا.وفى ذات الوقت نحن نطلب(نطلب شنو) قل نقلع من اطفال الدردقات درداقاتهم حتى يدفعوا الجزية عن الدرداقة وهم صاغرين!!ونحن الشعب الوحيد الذى يرمى (الحاجة )إذا خسرت او (باظت)ويشترى غيرها..وكذلك نرمى بواقى الاطعمة والمشروبات فى القمامة.بل وفى احيان كثيرة.المريض الذى لم نستطع علاجه.نرميه حتى يحضر الطبيب.وأدخل الى بعض المستشفيات الحكومية.تجد عشرات المرضى(مرمين) بلا علاج.الأمر الذى يجعل اهل المريض (يخرجون )مريضهم دون أذن من المستشفى.ونحن الشعب الذى وضع امام الجنيه الصفر ليصبح عشرة جنيهات.ووضع امام العشرة صفراً لتصبح مائة.ووضع امام المئة صفراً لتصبح الفاً.ولكنه دون قيمة لها..ونحن الشعب الوحيد الذى قدم ساعته(جر الساعة) ساعة كاملة ليواكب توقيت بعض الدول البعيدة عنه جغرافيا.فى سابقة لم يسبقه عليها احد من العالمين. وبعد 17 عاما من هذه التجربة المريرة.وكالعادة إنقسم السودانيين الى فسطاطين.فسطاط مع إرجاع التوقيت القديم.وفسطاط مع الابقاء على التوقيت الحالى,,والحل أكيد سيكون فى إجراء إستفتاء.نعم او لا (لجر)الساعة.!!.ونحن الشعب الوحيد الذى يُعين المعلمين والمعلمات.الجدد خريجى وخريجات كلية التربية قليلى الخبرة والتجربة والممارسة .يعينهم فى مدارس الاساس وفى التعليم القبل المدرسى. لاحظ أنهم يسمونه تعليم الاساس.دون أن يضعوا له الاساس التربوى والتعليمى السليم..فمدرس الاساس يجب او هكذا ازعم.ان يكون من اصحاب المعرفة والخبرة والتجربة التراكمية.حتى يضع الاساس التربوى والتعليمى لاجيال الغد.ومن مرحلة الاساس يتم تاسيس التربية والتعليم..ونحن نطلق الالقاب جزافاً على كل من هب ودب.وهل وأطل عبر الفضائيات.ونطلق عليه لقب محلل سياسى وخبير إستراتيجى.كما نطلق على ربيع عبد العاطى او يونس محمود.صاحب التعليق السياسى المشهور فى بدايات ثورة الانقاذ الوطنى.وغيرهم من الخبراء الذين فيهم طاؤوس يمشى مختالا.وببغاء يشتم.وكلب ينبح.وثور ينطح. ونحن يجب ان نتوقف هنا حتى لا نفقع (مرارتك )ياعزيزى القارئ.. (6) اوعك تحب(بالدس)ولو كنت تحب السودان حقيقة.فارجو أن تدخل معانا فى صندوق لدعم حكومة الوفاق الوطنى..ودعم الدستورين ونواب البرلمان لتجديد اسطولهم من السيارات الجديدة..وعيب كبير وعظيم.أن يركب الدستوريين ونوابكم بالبرلمان سيارات.ذات موديلات قديمة.(2015و2016)ولا بد أن نشترى لهم سيارات موديل هذا العام 2017.وأنت طوال اليوم تغنى انا سودانى انا.واحب مكان وطنى السودان.ويعنى وقت الغناء و(الهجيج)نلقاك.ووقت الدفع.نجد كل البلد هاجرت.؟.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. ________________________