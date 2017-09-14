ومضةٌ من سيرةِ الأم شَجاعة: وغزلت خنساءُ قصيدَتها بأحُرفٍ من ثباتٍ ونارٍ ونور .. بقلم: عبد الجبار عبد الله

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 أيلول/سبتمبر 2017 الزيارات: 47