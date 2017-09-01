عجبا علي حكومة تقتل ونحن نشاهد ونصمت .. بقلم: الطيب محمد جاده / فرنسا
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أن كل انسان في قلبه ضمير يرفض وبشك قاطع كل انواع العنف التي يرتكبها النظام في حق الطلاب فلابد من العمل الجماعي بين كافة الوان الطيف لأزالة هذه الآفة بكل الاشكال السلمية المتاحة من اعتصامات وغيرها ، فأن نظام الإنقاذ الذي حول الجامعات السودانية الي مسارح أقتتال وأسس له مليشيات لتصفية بعض الطلاب ، ونجد أن هذه المليشيات التي تقوم بحملات ضد الطلاب في الداخليات ومن خلال الهجوم على الداخلية المعنية يكون هناك أشخاص مستهدفون فتتم تصفيتهم مثلما حدث اليوم في داخلية جامعة امدرمان الاسلامية حيث تم تصفية الطالب جعفر محمد الشهير بجيڤارا . لا يمكن أن تقف الاحزاب السياسية المعارضة في الداخل والخارج والنشطاء الحقوقيين وكافة أبناء الشعب السوداني الشرفاء مكتوفي الأيدي حين تغرس بذور العنف و تصفية الطلاب امام اعينهم . فأكتب هذه الأسطر والحسرة في قلبي علي ما وصلت إليه بلادي بسبب الكيزان الذين يدعون الاسلام هل الاسلام يسمح بقتل النفس ، هل المسيحية تسمح بقتل النفس اي دين يدان به هؤلاء الكيزان يُضربون و يُقتلون والشعب يصمت ولا يتحرك ضد هذا الظلم الواقع عليه . كيف لا تصيبني الحسرة وقد يصلني كل أسبوع أخبار لا تسر يرتكبها النظام في حق أبناء الهامش والصمت قد أصاب كثيرا منا وكأن هذ عيب اصابنا أو عار قد اقترفناه .
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