لم يكن لدينا يوما نظام تعليمي .. بقلم: فتح الرحمن السرمحمد احمد
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التعليم ليس تعلم العلوم والمعارف فقط ولكن ايضا ترسيخ للقيم الانسانية الفاضلة وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والاخلاق مفهوم جامع مانع يشمل كل الممارسات الانسانية الفاضلة الصدق والاحسان والاتقان و احترام الاخر ورايه ومعتقده وصون كرامته واحترام والنظام والقانون وحب العمل والإبداع والابتكار وبث روح المسؤولية الالتزام بالحقوق والواجبات هذه كلها اخلاق وصدق محمد عبده حين زار الغرب وقال مقولته وجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين وجد قيم الاسلام تمشي بين الناس فهولاء رسخوا مفهوم المواطنة في افهام ناشئتهم وما ادراك ما المواطنة والديمقراطية ومفرداتها من حرية وعدالة ومساواة ومحاسبة وشفافية...الخ ورسخوا لقيم تربوية كالتفكير العلمي القادر على التمييز بين الحقيقة والرأي وتنمية الوعي النقدي والتحليلي واحترام العقول وتطويرها نحو حب المعرفة وانتاجها والعمل في إطار الفريق والقبول برأي الأغلبية و القائمة طويلة في نظامهم التعليمي الذي كانت ثمرته مواطنة صالحة ونخب بارة بوطنها وقيمه
اما نظامنا التعليمي سابقا وحاضرا فمخرجاته شاهد علية فبئس التعليم وبئس المخرجات
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