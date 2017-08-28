لا للتعويض سبتمبر ثورة تتجدد .. بقلم: الطيب محمد جاده/فرنسا
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بحلول شهر سبتمبر تتجدد الأحزان ويمر بنا شريط ذكرى شهداء أحداث سبتمبر 2013 و التي تم فيها ارتكاب انتهاكات واسعة للإنسان ، يأتي حق الحياة في أول سلم الحاجات الأساسية للانسان والذي بهذا الحق يستمد قوة وجوده والعيش بكرامة، عند انتهاك حق حياة الانسان لا يعد هناك معنى للسياسات والأنظمة، ولا يوجد معنى للحقوق.
لا أجد كلمات يمكن أن أضمد بها قلب أم فقدت ابنتها ولا أجد كلمات يمكن أن تواسي أب فقد ابنه، ذلك الألم الذي يمكن أن يكون مصدر تعاسة والأكثر إجحافا هو عدم تحقيق محاكمة عادلة لأهالي القتلى ، نعم قتلى تم انهاء حياتهم دونما أدنى رحمة وبدم بارد تعجز الكلمات عن وصفه، ولم تنته الحكاية عند هذا الحد بل أن يكون القتيل حراً طليقاً يعيش دونما أدنى شعور حتى بتعذيب الضمير لهو غياب العدالة المجتمعية وفساد للقضاء وعجز من يدعوا وجود محاسبة لمن يرتكب جريمة، فكيف يمكن الحكم بالبراءة على شخص قتل إنسانا وأصدر حكما بالقضاء على شخص آخر بطلقة فأنه سبتمبر الاسود الذي يصادف اول يوم فيه عيد الاضحى المبارك حيث تمر بنا الذكرى الرابعة لثورة سبتمبر الاسود التي راح ضحيتها المئات من الجنسين في ظل صمت دولي ما زالت شعلة سبتمبر تسير على خطى النضال والتضحية والمقاومة ضد الظلم والاستبداد فمهما اشتدت وتيرة القمع الذي ينتهجه الكيزان فأن نضال الاحرار لا يزال ينسج بخيوط التضحيات لينال هذا الوطن درب الحلم المنشود الذي نزف الشعب من اجله . وان كان البعض يعتبر ان سبتمبر لم يصب في تحقيق كافة الاهداف المثلى للثورة وذلك بطبيعة الاوضاع التي مر بها الشعب حيث غابة الاحزاب السياسيه المعارضة وتركت الشعب منذ انطلاق الشرارة في سبتمبر الي كلاب النظام سوف يكون سبتمبر شهرا لمواصلة النضال والمقاومة نحو مسيرة التغيير ومقاومة لكل اشكال التسلط والظلم والاستبداد ليولد من رحم النضال وطناً مزدهراً وطناً يملئه العدل والمساواة وطناً يحفظ الحقوق والحريات ومستقبل جميل بقدر جراحنا وبقدر تضحياتنا التي لا تنتهي في هذا الطريق الذي سلكناه ولن نذود عنه الا بكبح المشاريع الضيقة وردع الظلم والاستبداد .
Altaib Mohamed <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.