خطفنى خواجة عيونو خضر !! .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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لقد تابعت كما تابع غيرى حلقة يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017م من برنامج مباشر جداً عبر قناة الشروق وقد تناولت الحلقة أكثر من موضوع ولكن الذى الموضوع الذى توقفت عنده كثيراً هو إعتراف المواطنة فاطمة الشفيع بأنها لم تختطف من أى جهة وأـها ذهبت إلى الدويم بمحض إرادتها لحل مشكلة أسرية لديها عند أحد المشائخ هنالك دون علم أسرتها وعندما فكرت فى العودة إلى الخرطوم وجدت أن الزمن لايسعفها فى الوصول فى زمن مناسب للخرطوم لذا فكرت فى الإدعاء بأنها تم تخديرها و إختطافه بواسطة خواجة عيونو خضر ومعه آخرين يستغلون عربة ولكن إتضح للشرطة بعد الكشف عليها أنه لايوجد أى أثر للمخدر أو أى آثار أخرى تؤكد روايتها . التحية لبرنامج مباشر جداً الذى نقل إدعاء الخطف ونقل أيضاً بمهنية عالية إعترافها بأنها كانت كاذبة وتقدم إعتزارها للجميع . التحية أيضاً للشرطة التى كشفت الحقيقة وأقول فى الختام الرجوع للحق فضيلة وحفظ الله بلادنا من كل شر حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
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