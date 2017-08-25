نطالب باعادة محاكمة نظاميين من جهاز الأمن في قضية عطا المنان حسن رحمة في محكمه مختصةً .. بقلم: بخيت النقر البطحاني

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 27