كلمة الأستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في تأبين الراحل محمد علي جادين في قاعة الصداقة - الخرطوم*

التفاصيل نشر بتاريخ: 23 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 17