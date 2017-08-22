ماعندكم الوان تانية؟  .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ماوراء الكلمات (1) بعد وفاة ملك الكوميديا.الاستاذ الفاضل سعيد.صارت الكوميديا بلا ملك.برغم ان هناك ملوك للكوميديا.من سياسين ونواب بالبرلمان وروساء أندية قمة وفنانين وفنانات ومقدمى برامج. (2) قطار الشوق(الاغنية)أكثر حركة .وأكثر إنتشاراً وإستخداماً.من قطارات وسكك حديد السودان.التى سمعنا عن إعادة سيرتها الاولى.ولكنه كلام(وشالو الهواء). (3) كلما شاهدت اللبلاب يتسلق على أكتاف الشجر او شئياً يجواره.تذكرت أن كثيراً من البشر فى أيامنا هذه.ينافسون اللبلاب.بل ويتفوقون عليه. (4) الباعوض الذى يمص دماءنا ليلاً فقط.هو أفضل من السماسرة والتجار الجشعين ومن لف لفهم.والذين أدمنوا مص دماءنا ليل نهار. (5) باعتبارى مواطن شكاك.وباعتبار أن الشك هو بداية لمعرفة الحقيقة.فقد بدأت أشك بان تنقيح المنهج الدراسى وتنقيته.هو ايضاً مطلباً من مطالب الادارة الامريكية لرفع الحصار (نهائيا)عن دولة السودان.انا أشك إذاً انا موجود. (6) وبعد الهجوم المركز والشديد.الذى شنه الاستاذ ونائب الحوار الوطنى كمال عمر عبدالسلام.على رئيس البرلمان الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد عمر. قال احد النواب(أكيد مامن نواب الحوار الوطنى)قال أن رئيس البرلمان الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد عمر.خط أحمر..ونسأل النائب(عليك الله ماعندكم الون تانية؟)غايتو خطوط البلد الحمراء زادت.وكيف يكون رئيس البرلمان خطاً احمراً.وأنت تقرأ قول السلف(كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر).. (7) حمار الوحش(المخطط)هو أول من عرف التخطيط.منذ نعومة (أظلافه). ثم بعد ذلك.ترك التخطيط.للاخرين.لوضع الخطط الاستراتيجية.والبرامج التخطيطية.وغيرها من انواع التخطيط العشوائى.الذى يملاء حياتنا.وأقاموا لها المجالس والادارات .وعينوا لها كبار المسؤولين. (8) كلب السلطان.هو كلب يهش لملاقاة السلطان.بلسانه .الذى اصبح ذيلاً له.فيخبره بكل مايجرى حوله(بل ويزيد عليه كثيرا من الافك والاكاذيب)مقابل أن يمنحه السلطان قليلا من (الفتات)وقليلاً جداً من الاحترام الزائف. (9) كل الاخوة الاعداء(العربى والغربى وغيرهم) متواجدين داخل سوريا..إذا ماذا ينتظرون لإشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة؟..ربما أنهم ينتظرون الفيل الامريكى دونالد ترامب. ليشعل لهم فتيل او(قزازة)الحرب العالمية الثالثة.ولكن يبدو أن ال(ترامب)غير وجهته . فأتجه لمناوشة الرئيس الكورى الشمالى الاهوج كيم جونغ.باعتبار أن معركة سوريا مضمونة. ويضعها فى جيبه الخلفى.ومعلوم أن البرنامج الانتخابى للرئيس الامريكى ترامب.لا يقل خطورة عن برنامج الصواريخ البالستية للرئيس الكورى الشمالى.فكلامها (العوجه بايته ومقيله معاه) يُعتبران أكير مهددين للامن والسلم العالميين. (10) بالسودان الفساد (بحر)يصب فى (محيط)فلا البحر جف.ولا المحيط قال (خلاص كفاية شبعت). بالاضافة الى ان المراجع العام لجمهورية السودان.واخوانه المراجعين الولائين لم يملوا او يفتروا من كتابة تقاريرهم السنوية لحالات الفساد بعموم ولايات السودان.وفى ولاية شرقية.بلغت جملة الاعتداء على المال العام 616 مليون جنيه.هذا (غير الكسور والعشور).ونشهد ان المراجع العام واخوانه او ابناءه.دائما ياخذون تقاريرهم الى جهات الاختصاص.(اها بعد داك البحصل شنو)؟أكيد يتم حفظ الملفات فى مكان بارد.او فى درجة حرارة الغرفة.والحكومة التى لا تحارب الفساد ولا تقضى عليه.تُساعده فى التمدد وإلانتشار..ومنذ 28عاماً.وحالات الاعتداء على المال العام.تتزايد. بينما تتناقص وتتضأل حالات المحاسبة والمحاكمة. ونخشى على المراجعين القانويين. أن ينطبق عليهم .ماإنطيق على الزرافة التى خرجت تبحث(عن قرنين فعادت بلا أذنين!!) (11) الحياة تحتاج الى حلم.والحلم يحتاج الى إرادة لتحقيقه.والتحقيق يحتاج الى عزيمة.فهل مات عزيمة البحث عن واقع أفضل فى دواخلكم؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج. والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانيمن الى القراء والمحبين.
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