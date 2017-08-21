العملات في فترة الدولة المهدية ريالات (مقبول) .. بقلم: د. بشير احمد محي الدين
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ورثت دولة المهدية في السودان من الحكم التركي كثير من الماكينات مثل ماكينات تعبئة الرصاص وكانت في جزيرة توتي ومطبعة الحجر وماكينات سك العملة وخطوط تلغراف والترسانه وهي مستودع صيانة البواخر النيلية والاختام ومعدات العمل اضافة الي عمال مهرة في (التفشقجية) صيانه الاسلحة والبواخر والتلغراف وكتبة وعدد من الاجانب والراهبات والقسسين والتجار وغيرهم. بعد وصول الثورة المهدية للحكم وفتح الخرطوم تمت الاستفادة من مما ورثته الثورة فمطبعة الجحر تم تشغليها وطبعت بها منشورات المهدي وقليل من الكتب اضافة للخط التلغرافي بين الخرطوم وام درمان والذي تم تشغيله والترسانة التي عملت في صيانة البواخر البخارية وقامت بتجميع الباخرة (الطاهرة) التي لم يركبها الا المهدي وخليفته وتمت الاستفادة من الكتبة فتم توزيعهم مع الامراء واستبقي الخليفة منهم معه والضباط الاسري الذين تمت الاستعانة بهم ايضا في قوات الجهادية من حملة الاسلحة النارية (البنادق) وصمموا الطوابي. ماكينات سك (صك) العملة ايضا تم تشغيلها وفي الفترة من 1892الي العام1893 م تم اصدار 7عملات معدنية اطلق عليها عدة اسماء ونلاحظ ان تقرير المخابرات الانجليزية عن الثورة المهدية رقم 60 تناول العملات التي اصدرها وهي كالاتي -جنية البقعة وامر بصكة المهدي وهو اول عمل حيث قام الامير احمد سليمان بصكة وهو تقليد للجنية المصري الذي صك في العام 1887م ويشبه ايضا ريال السلطان العثماني عبد المجيد ولم يكن صكة جيدا وصك من الذهب الخالص ووزنة زائد علي الجنية المصري بحبتين. 2- كما امر المهدي باصدار عملة جديده في نفس العام اي بعد اقل من شهرين واطلق علية اسم مقبول وهي الكلمة التي طبعت علي وجه (الطرة) وقام بصكة الامير احمد سليمان وتم انجازة مع وفاة المهدي وصك من سيعة دراهم من الفضة مخلوط بدرهم نحاس وكتب علية مقبول بأمر المهدي. 3- ريال ود عدلان وسمي لان الامير ودعدلان مع الامير احمد سليمان اشرفا علي صكة بامر الخليفة عبد الله التعايشيوهو ايضا تقليد للريال المجيدي وكتب علية ايضا (مقبول) في واجهة الطرة وقيمته عشرين قرش وتم صك عملة معه واحد قرش وكتب علية ايضا سك في ام درمان. 4- الريال ابو صدر وامر بصكة الخليفة ونفذه الامبر عبد المجيد عبد الله ومعه الامير ود علان امير بيت المالوسمي ريال ابو صدر لان احدي واجهتيه كان بارزا ويشبه ريال ود علانويتكون من 4 دراهم فضة و4 دراهم نحاس. 5- ريال النور وصك بامر الخليفة وصكة الامير النور الجريفاوي وهذا الريال كما جاء في تقارير المخابرات البريطانية انه صك في كردفان وكتب علي واجهة الطرة مقبول وفيه 2 درهم فضة و3 دراهم نحاس ويشبة ريال ابوصدر. 6- ريال ابو رمح او ريال ابوجبه وامر بصكة الخليفة وصك في ام درمان وكتب في واجهة الطرة مقبول ومعها رمحين وسبب تسميتة ابو جبه في اشارة للدولة المهدية انئذاكووزنة 3 درهم فضة و3 درهم نحاس. 7- ريال عبد المجيد وامر بصكة الخليفة عبد الله التعايشيوكان امير بيت المال العوض المهدي ونفذ صكةالامير عبد الله ود سليمانويتشكل من 5 دراهم فضة ودرهمين نحاس وصك في ام درمان. في الملحق رقم 29من تقارير المخابرات البريطانية رقم 60جاء فية ان الخليفة كانت لدية عدد 2 ماكينة لصك العملاتوظلت تعملان منذ العام 1885/1894م الاولي كانت تحت مسئولية الامير عبد الله ود سليمان والثانية مسئول عنها الامير عبد المجيد ود عبدالله. وتم تكليف ( وقيع الله ادريس ومعه محمد عبد الفتاح) لعمل ماكينة جديده في العام1312هجرية وبدأ في انتاج عملات مخلوطة من النحاس والفضة لكنها توقفت بعد اربعة شهور من العمل لاسباب فنية بحتة. كما تسربت للخليفة ان هناك عملية تزوير في العملات وبعد تحقق اشتبه في الامير العوض المهدي بانه الذي قام بالتزوير واودع سجن (الساير) وبحسب الملحق رقم 29من تقرير المخابرات رقم 60 تم تجريده من امواله ومكث في السجن فترة طويله. الخليفة بعد هذا الحادث وضع ماكينات صك العملة تحت امرة الامير (النور الجريفاوي) وتم ضرب ريال صغير بواسطة الامير (عبد القادر عثمان الجعلي) لكن ريال عثمان الجعلي كان قليلا ولم يختلف عن ما سبقة من ريالات الخليفة التي اطلق عليها اسم (مقبول) الاهالي اطلقوا علي ريال عثمان الجعلي (باصقور) اي فساده لا يوصف ولم يتم التعامل به كثيرا. كما تم صك عملة اخري بواسطة الامير (حماد ادريس) ابن اخت الامير عبد المجيد ود عبدالله وكانت اسؤا من ريال عثمان الجعلي وكتب عليها عملة جديدة ولم تجد حظها في السوق لقلتها ورداءة صكها. عملات الخليفة كلها لم تجد قبول في مصر او خارج الدولة المهدية وكان الي جانبها ريال ماريا تيريزا النمساوي والريال المجيدي والريال المصري كما كان الاهالي ايضا يتعاملوا ب(الدمور) وهو منتج قطني والتجارة البكماء. كما لم تحدد المبالغ بريالات الخليفه وظلت موقع شكك عند الاهالي الا ان سلطة الخليفة القوية كانت تجبرهم علي التعامل بها..... هذا والله اعلم د. بشير احمد محي الدين الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.