الشاعر المتجول مامون التلب في القضارف

"علَّمني أبي الشّعر، كلغة وموسيقى ومعانٍ، في وقتٍ متأخرٍ نسبيّاً بالنسبة للشعراء الذين يتعلّقون به منذ صِغَرِهم، إذ كنتُ مراهقاً بامتياز. ولكنَّ أمّي علّمتني شعر الحياة. أرى دائماً الشعر من هذه الزاوية، وهذه الزاوية فقط. أعني أن الشعر الحقيقي هو هذه الحياة، وما المكتوب سوى تَعبيرٍ عنها بشكلٍ أو بآخر. وبقدرِ ما كان استمتاع الإنسان بحياته مُخلصاً ومتعمّقاً، أي أن لا يرفض أيّ شيء سوى هذه الكذبة التي تُقدَّم لنا يوميّاً باسم الحياة، هذا الشيء التافه، الرخيص، المُعلَّب، كلما كانت الحياة شعرية" ، هذا ما شنف بها الشاعر المتجول مامون التلب آذان لفيف من متذوقي الشعر ، الذين احتشدوا في محراب الفعالية التي نظمها منتدى شروق احتفاء بالشاعر المتجوّل نهار أمس السبت بقاعة عدن بالقضارف ، وهي جملة مقتطفة من كلمته في اليوم الشعر العالمي . وحيا التلب منتدى شروق نيابة عن مشافهة النص الشعري واتحاد الكتاب وأبدى تشرفه بالوجود بين يدي منتدى شروق الذي أصبح يشكل حضورا واضحا في مسيرة الحراك الثقافي السوداني . وقرأ التلب قصائد من ديوانه "وحش التجوال" . هذا وقد وصف الشاعر مصعب الرمادي الشاعر مامون التلب بأنه صوت مهم له مشروع متماسك ، وشارك الرمادي بقراءة شعرية ، كما شارك الشاعر خالد عمر بلة بإلقاء عدد من القصائد ، وجمّل الفنان عوض مشاوي النهارية بباقة من الأغنيات . ومن ناحيته رحّب رئيس منتدى شروق بالإنابة الأستاذ حسن علي سرالختم بالشاعر مامون التلب ، وقال أن هذه الفعالية تأتي امتدادا لسلسلة من الفعاليات التي نظمها المنتدى عن الشعر خصوصا والأدب عموما ، وأضاف سرالختم أن ذات التوقيت من العام الماضي قد شهد استضافة المنتدى للشاعر بابكر الوسيلة الذي كان هو الشاعر المتجول للدورة الفائتة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.