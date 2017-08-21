الدستور ممنوع الاقتراب واللمس .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
التفاصيل
الزيارات: 7
ماوراء الكلمات
(1) جمال الديمقراطية.لا يراه أصحاب النزعة الديكتاتورية.ولا المصابين برمد الطغاة. (2) أيتها الحكومة.قبل أن تُعينى وزيراً جديداً.أجلسى مع نفسك.حاوريها بكل هدوء.ثم أسأليها.هل الشعب يحتاج الى (معذب)جديد؟ (3) الشعوب تحتاج الى قدوة.أكثر من حاجتهم الى ملوك وأمراء وروساء و حكام.فهل يوجد بين المذكورين سابقاً.قدوة حسنة يقتدى بها الشعب؟خلى الاجابة فى سرك.ولا تُجاهر بها. (4) أيها الطالب ذاكر تنجح.ولكن الحكومة غير ملزمة.بتوفير مقعداً لك فى جامعات الشعب الحكومية.إذاً عليك أن تبحث عن مقعد فى احدى الجامعات الخاصة.ثم أبحث عن مصدر مالى يدعمك لإكمال دراستك الجامعية. وراح زمن (القراية أم دق)وجاء زمن (القراية أم دفع). (5) فى الدول المتقدمة.دستورياً وقانونياً.نجد الدستور.مكتوب أمامه (ممنوع الاقتراب او اللمس)وويل لمن تسول له نفسه بالاقتراب من الدستور. ولمس(ولو على خفيف) اى مادة من مواده.ولكن فى الدول المتخلفة حتى فى الدستور والقانون.نجد عشرات من الفقهاء(والفقيهات)الدستورين.يدخلون أيدهم (قبل غسلها)فى الدستور ومواده. مرة كل ثلاث ساعات.!! إرضاء للسلطان.وكيداً للشعب. (6) خرج رئيس احدى الدول للصيد.فقابل احد الرعية.وبعد السلام عليه.وسؤاله عن الحال والاحوال.ساله مارأيك فى رئيسكم؟فقال المواطن.لا حياه الله ولا أبقاءه.رجل شرير.عن العدل ضرير.تابع لهواه.مضل لسواه.دمر البلاد.وشتت العباد.وربنا يقصر اجله.ويقضى على نسله.فغضب الرئيس وقال أتعرف من أنا؟فقال المواطن دون ان يرمش له طرف او ترتعش له يد.يعنى حتكون منو؟ اصلو البلد دى كل زول مركب مكنة ماحقتو؟فقال الرئيس.أنا الرئيس شخصياً. فرجف المواطن.وتكبكب وتلعثم فى الكلام.ثم اخذ نفساً طويلاً وقال للرئيس وهل تعرف من أنا؟فقال له يعنى أنت منو؟اكيد واحد من المُغرضين والعملاء والخونة والمأجورين.؟فقال الرجل.ابداً وحياتك.انا الناس ديل ماعندى اى علاقة بيهم وربنا يقطع طاريهم.وياريس انا زول شبكتى قاعدة تطش اربعة مرات فى اليوم.ودى المرة التانية تطش فيها.فقال له الرئيس.بالله عاوز تعلم فيها طاشى شبكة. فقال الرجل.قلت لى انت منو؟فضحك الرئيس واخلى سبيله. (7) معلوم بالضرورة أن السائح يحتاج الى خريطة توضح له المعالم والامكان السياحية. التى يتوجب عليه زيارتها.فهل لدى وزارة السياحة الاتحادية والولائية خرائط لكل المواقع السياحية التى من المتوقع أن يزورها مليون سائح صينى وغيرهم من الجنسيات الاخرى؟وقد يقول قائل(شوف الترف دا.وشوف بتاع الخيال الواسع دا؟يا أخى إحنا خرائط للولايات ماعندنا.كمان داير خرائط سياحية؟أنت زول موهوم لا شنو؟)وبالطبع الخرائط تحتاج الى رموز.فمثلاً أذا رأى السائح(كمية من الاكياس )فمعناه (أمامك قمامة )وأذا راى مربع مفتوح وسط الشارع فمعناه (إحترس امامك منهول تمت سرقة غطاءه )وأذا رأى رهط من الناس يجلسون فى البنابر (فامامه ست شاى).وأذا رأى حفرة وبعد كل حفرة حفرة.فمعنى هذا أنه يسير على (شارع اسفلت.)وهكذا تتمدد الرموز.. (8) صناعة الاوثان والاصنام صناعة برع فيها العرب.منذ قديم الازل.وحتى اليوم توجد أوثان وأصنام لبعض الملوك والامراء والرؤساء والحكام.تُعبدها تلك الشعوب المقهورة.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه. وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.