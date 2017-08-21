فقه (برد) اغيظ من هجاء بشار: الي الكاتب الصحفي حيدر احمد خير الله .. بقلم : محمد عبد الجليل جعفر

التفاصيل نشر بتاريخ: 21 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 9