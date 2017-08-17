بيان مزيف لقضاة سابقين .. بقلم: د.أمل الكردفاني

قرأت على سودانايل بيانا ممن اسموا أنفسهم قضاة سابقون ، البيان فضلا عن كونه لا يمكن فهمه ولا فهم الجهة التي أصدرته وعدم وجود اي توقيعات أو اسماء ، فضلا عن ذلك كله مليء بالأخطاء الاملائية والنحوية ، ويفتقر حتى للأسلوب البليغ الذي يتمتع به القانونيون عموما والقضاة على وجه الخصوص.
اوردت قبل عشرة سنوات تقريبا بعضا من الأحكام القضائية من صرح القضاء السوداني التي مثلت أدبا قانونيا رفيعا من حيث جزالة الأسلوب وتناسق اللغة وعمق الاستعارات ورشاقة الحرف .. وهناك كتاب كثر في العالم العربي تخصصوا في توثيق الادب القضائي خاصة في مصر وسوريا ولبنان ، سواء من حيث الأحكام القضائية او المرافعات التي يرتلها كبار المحامين في الدعاوى المختلفة . عندما يصدر بيان عن القضاة وعندما ينسب البيان نفسه الى قضاة سابقين فبالضرورة سنتصور بيانا قويا متماسكا مؤثرا وعظيما... أما البيان الذي جاء فلا قوة فيه ولا تماسك ولا حتى فائدة ترجى منه لخلوه من الغاية النهائية التي يمكن ان تتضح من رسمه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.